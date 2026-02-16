Селебрини – 1-й игрок в истории НХЛ, реализовавший штрафной бросок на Олимпиаде. На Играх с участием лиги это удалось также Матыцину и Корешкову
Макклин Селебрини – 1-й игрок в НХЛ, реализовавший штрафной бросок на Олимпиаде.
Форвард сборной Канады Макклин Селебрини набрал 3 (2+1) очка в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Франции (10:2).
Свою первую шайбу 19-летний игрок «Сан-Хосе» забросил, реализовав штрафной бросок на 38-й минуте.
Он стал первым представителем НХЛ, кому удалось забить назначенный по ходу матча буллит на олимпийском турнире.
При этом на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (ранее – с 1998 по 2014 год) это удалось двум игрокам, в лиге не выступавшим – Андрею Матыцину (2002, Латвия) и Евгению Корешкову (2006, Казахстан).
У канадцев ранее были две неудачные попытки реализации штрафного броска – в исполнении Сидни Кросби (2010) и Кори Перри (2014).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
