Селебрини – 1-й игрок в истории НХЛ, реализовавший штрафной бросок на Олимпиаде. На Играх с участием лиги это удалось также Матыцину и Корешкову

Макклин Селебрини – 1-й игрок в НХЛ, реализовавший штрафной бросок на Олимпиаде.

Форвард сборной Канады Макклин Селебрини набрал 3 (2+1) очка в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Франции (10:2).

Свою первую шайбу 19-летний игрок «Сан-Хосе » забросил, реализовав штрафной бросок на 38-й минуте.

Он стал первым представителем НХЛ , кому удалось забить назначенный по ходу матча буллит на олимпийском турнире.

При этом на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (ранее – с 1998 по 2014 год) это удалось двум игрокам, в лиге не выступавшим – Андрею Матыцину (2002, Латвия ) и Евгению Корешкову (2006, Казахстан ).

У канадцев ранее были две неудачные попытки реализации штрафного броска – в исполнении Сидни Кросби (2010) и Кори Перри (2014).