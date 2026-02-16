  • Спортс
Канада получила 1-й посев в плей-офф по итогам группового этапа Олимпиады-2026, США – 2-й. Команды могут сыграть только в финале или за 3-е место

Канада получила 1-й посев в плей-офф по итогам группового этапа Олимпиады-2026.

Сборная Канады получила первый посев по итогам группового этапа Олимпиады-2026. Канадцы выиграли все три матча в основное время, набрав 9 очков при разнице шайб «+17». 

Сборная США с 9 очками получила второй посев при разнице шайб «+11». 

Третий и четвертый посев получили сборные Словакии и Финляндии с 6 очками. 

В четвертьфинале канадцы встретятся с победителем пары Чехия (8-й посев) – Дания (9-й), американцы – с победителем пары Швеция (7-й – из-за третьего места в группе) – Латвия (11-й), словаки – с победителем пары Германия (6-й) – Франция (11-й), финны – с победителем пары Швейцария (5-й) – Италия (12-й). 

В первом полуфинале команда с самым высоким посевом из оставшихся сыграет против команды с самым низким. Во втором – две другие сборные. 

Наличие у сборной Канады первого посева, а у сборной США второго означает, что они могут встретиться либо в финальном матче, либо в игре за 3-е место. 

Напомним, что на Олимпиадах с участием игроков НХЛ команды дважды встречались в финале. Оба раза победу одержали канадцы (в Солт-Лейк-Сити-2002 – 5:2, в Ванкувере-2010 – 3:2 ОТ). 

Кроме того, в прошлом году канадцы и американцы сыграли между собой в финале Турнира четырех наций (3:2 ОТ). 

Матч США – Канада возможен только в финале! Расклады плей-офф Олимпиады

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24481 голос
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Wiki
39 комментариев
Ну в общем в целом четвертьфиналы понятны: Канада - Чехия, США- Швеция, Словакия - Германия, Финляндия - Швейцария.
На мой взгляд, интрига будет только в матче США-Швеция и Словакия - Германия.

Но вообще конечно, смотришь на французов на олимпиаде и думаешь: и они заменили нас на это
Ответ Simbad
Ну в общем в целом четвертьфиналы понятны: Канада - Чехия, США- Швеция, Словакия - Германия, Финляндия - Швейцария. На мой взгляд, интрига будет только в матче США-Швеция и Словакия - Германия. Но вообще конечно, смотришь на французов на олимпиаде и думаешь: и они заменили нас на это
Финляндия - Швейцария все понятно? Интересно послушать экспертное мнение ваше.
Ответ Роман_АИ
Финляндия - Швейцария все понятно? Интересно послушать экспертное мнение ваше.
скорее да. финны скорее всего на максимум выкрутят свой гомнохоккей и швейцарцы будут биться в стену. не хватит им исполнителей для взлома.
Как-раз перед тем как зайти на сайт и прочитать эту новость, думал что Канада и Сша будут играть с друг другом в финале. Скорей всего так и будет, Шведы что-то какие-то унылые, а остальные теоретически могут что-то противопоставить, но шансов не так много против североамериканских команд
Самый скучный ОИ, без какой-либо интриги
Ответ kogebensh
Самый скучный ОИ, без какой-либо интриги
Кто минусует, интересно услышать ваше мнение))
Ответ kogebensh
Кто минусует, интересно услышать ваше мнение))
Единственный ОИ, где аутсайдеры в одну калитку все сливают)
Немцы ниже среднего отыграли группу, но получили довольно удобный четвертьфинал. Ну либо Словакии повезло.
Мужской хоккей стал напоминать женский - Канада и США прям существенно оторвались от всех остальных. Для североамериканцев это хорошо, а вот для интриги плохо.
Почему в одних новостях в приложении можно выделить и скопировать текст, в других нет?
Ответ marchellinos
Почему в одних новостях в приложении можно выделить и скопировать текст, в других нет?
Напишите, пожалуйста, нам на почту support@sports.ru или через форму «Поддержка» в приложении, указав ссылки на такие новости. Постараемся разобраться в этой ситуации.
