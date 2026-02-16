Канада получила 1-й посев в плей-офф по итогам группового этапа Олимпиады-2026, США – 2-й. Команды могут сыграть только в финале или за 3-е место

Канада получила 1-й посев в плей-офф по итогам группового этапа Олимпиады-2026.

Сборная Канады получила первый посев по итогам группового этапа Олимпиады-2026. Канадцы выиграли все три матча в основное время, набрав 9 очков при разнице шайб «+17».

Сборная США с 9 очками получила второй посев при разнице шайб «+11».

Третий и четвертый посев получили сборные Словакии и Финляндии с 6 очками.

В четвертьфинале канадцы встретятся с победителем пары Чехия (8-й посев) – Дания (9-й), американцы – с победителем пары Швеция (7-й – из-за третьего места в группе) – Латвия (11-й), словаки – с победителем пары Германия (6-й) – Франция (11-й), финны – с победителем пары Швейцария (5-й) – Италия (12-й).

В первом полуфинале команда с самым высоким посевом из оставшихся сыграет против команды с самым низким. Во втором – две другие сборные.

Наличие у сборной Канады первого посева, а у сборной США второго означает, что они могут встретиться либо в финальном матче, либо в игре за 3-е место.

Напомним, что на Олимпиадах с участием игроков НХЛ команды дважды встречались в финале. Оба раза победу одержали канадцы (в Солт-Лейк-Сити-2002 – 5:2, в Ванкувере-2010 – 3:2 ОТ).

Кроме того, в прошлом году канадцы и американцы сыграли между собой в финале Турнира четырех наций (3:2 ОТ).

Матч США – Канада возможен только в финале! Расклады плей-офф Олимпиады