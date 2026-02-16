Мэттьюс о сборной США после 5:1 с Германией: «Уверенность растет. В каждой игре мы делаем шаг вперед. Лично я чувствую себя все лучше и лучше»

Остон Мэттьюс: уверенность сборной США возрастает с каждой игрой.

Форвард сборной США Остон Мэттьюс высказался о победе над Германией (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

28-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка. Таким образом, в трех играх на олимпийском турнире у него стало 5 (3+2) баллов.

«Наша уверенность в себе растет. В каждой игре мы делаем шаг вперед и улучшаем нашу игру перед четвертьфиналом. Это приятно видеть.

Лично я чувствую себя лучше и лучше с каждой игрой. Приятно получать такую награду, как сегодня. Это укрепляет мою уверенность в себе и помогает всей команде», – сказал Мэттьюс.

В 1/4 финала сборной США предстоит встреча с победителем пары Швеция – Латвия.