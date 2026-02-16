Генцел про 2+1 Мэттьюса в матче против Германии: «Вы, журналисты, слишком сильно его критикуете без всякой причины. Он отлично играет на Олимпиаде»

Джейк Генцел о Мэттьюсе: журналисты слишком сильно его критикуют без всякой причины.

Форвард сборной США Джейк Генцел высказался об игре капитана команды Остона Мэттьюса после победы над Германией (5:1) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026.

28-летний нападающий набрал 3 (2+1) очка. Таким образом, в трех играх на олимпийском турнире у него стало 5 (3+2) баллов.

При этом в прошлом году на Турнире четырех наций он не забил ни одного гола, набрав 3 (0+3) очка в 3 играх.

«Он отлично играет на этом турнире. Вы, журналисты, слишком сильно его критикуете без всякой причины.

Остон – невероятный игрок, который показывает себя во всех ситуациях», – сказал Генцел.