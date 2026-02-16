Швеция сыграет с Латвией, Чехия – с Данией, Германия против Франции, Швейцария встретится с Италией в 1/8 финала Олимпиады-2026

  • Спортс
24

Определены пары 1/8 финала Олимпиады-2026.

Завершился групповой этап олимпийского турнира на Играх 2026 года в Милане. Стали известны все пары 1/8 финала. 

Сборные Канады, США, Словакии и Финляндии напрямую квалифицировались в четвертьфинал турнира. 

Сборная Чехии сыграет с Данией. Победитель будет противостоять Канаде в 1/4 финала. 

Швеция проведет матч с Латвией. Победитель этой пары сыграет с США в четвертьфинале. 

Сборная Германии встретится с Францией. Победившая команда сыграет со Словакией. 

Швейцария проведет матч с Италией. Победитель пары выйдет на сборную Финляндии в 1/4 финала. 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24481 голос
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Шведы конечно сами виноваты , что очки потеряли в группе, но играть в 1/4 с США - такое себе) и американцы блин ,разнесли группу в пух и прах и им в итоге сразу сильная сборная в 1/4 попадает. И кто-то из этих топов сразу мимо медалей.

Ну и конечно потенциальные полуфиналисты Словаки сразу бросаются в глаза(это для них супер успех, конечно , на который они врятли изначально рассчитывали. Хотя немцы и могли бы устроить сюрприз, но что-то они настолько плохо смотрелись в группе , что будто даже навязать борьбу словакам не смогут
Немцы даже в более слабом составе на ЧМ регулярно словаков обыгрывают, с чего словаки фавориты, у них состав хуже, ну а то что в группе немцы дурака валяли, так с США их поражение устраивало по сути, Данию уверенно обыграли, с Латвией плохо сыграли, но там 1 Драйзайтль 3 момента 100% запорол, так что фаворит тут Германия будет. Словаки и так прыгнули выше головы, обыграв финнов, а истинный уровень показала их игра с Италией, где они на отбой играли последние 5 минут.
американцы группу-то разнесли, но соперников сопоставимого им уровня не было — в лучшем случае сердняки (и те с натяжкой). Вот хороший соперник и будет искуплением за халяву на групповом этапе :)
Блин Германии очень повезло. Проиграв два матча в группе у них лучшая сетка
"блин Германии", это круто.
Масленица же началась
Латыши сами себе на пятую точку создали приключения. Получается лишили себя проходной игры против Франции? Или как оно работает? В любом случае, выйграй они у Дании, не было бы шведов в этом раунде
какой-то кривой регламент. мало того, что все участники группы выходят в плей-офф, так еще и место в группе является определяющим при определении общего рейтинга, а не количество набранных очков. в итоге немцы выходят зная все расклады и просто отбывают номер
Всегда матчи будут разнесены по времени, ибо количество стадионов всегда ограничено.
Ну естественно всё правильно. А для чего тогда нужны группы? Захерачили бы тогда общую таблицу 12 команд и всё.
Только Швейцария уже точно будет в четвертьфинале, а про остальные пары кто выйдет в 1/4 неизвестно даже те же латвийцы, датчане и французы могут сыграть матч жизни и выйти в 1/4
Про тебя песня «Фантазёр» ?)
Шведы поди проклинают Словакию за их третий гол. Ну и себя за невнятную игру в первых двух турах.
Шведы себе должны пенять, что не смогли забить больше 5-ти голов... Хотя моментов было полно.
Если бы они были порасчётливее, с финнами не снимали бы вратаря и зафиксировали бы счёт 1:3. Тогда 5:3 со словаками им вполне хватило бы, а третьими были бы именно финны.
У датчан, французов, латышей, итальянцев надежда только на вратарей
Словакия в полуфинале оксюморон. Как и проигравшая Латвии Германия. На ЧМ то понятно,труба пониже и дым пожиже. Но здесь... Шведы как специально не искали лёгких путей. Сначала вратаря поменяли и еще одну от финнов пропустили. Как будто это НХЛ. Потом Рэймонд за пару минут до конца врезал клюшкой по словаку. Просто так. Теперь,если не выйдут в финал,,можно просто застрелиться в баре))). Ну а Швейцария-Финляндия просто услаждающее глаз эстетов зрелище))). Биться- бороться.Кто кого.
Словакия в полуфинале оксюморон.
---------------
Но по факту в 2010 они там уже были - в 1/4 выбили шведов.
Так они и ЧМ-2003 выигрывали...
Рекомендуем