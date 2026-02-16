Швеция сыграет с Латвией, Чехия – с Данией, Германия против Франции, Швейцария встретится с Италией в 1/8 финала Олимпиады-2026

Определены пары 1/8 финала Олимпиады-2026.

Завершился групповой этап олимпийского турнира на Играх 2026 года в Милане. Стали известны все пары 1/8 финала.

Сборные Канады, США, Словакии и Финляндии напрямую квалифицировались в четвертьфинал турнира.

Сборная Чехии сыграет с Данией. Победитель будет противостоять Канаде в 1/4 финала.

Швеция проведет матч с Латвией. Победитель этой пары сыграет с США в четвертьфинале.

Сборная Германии встретится с Францией. Победившая команда сыграет со Словакией.

Швейцария проведет матч с Италией. Победитель пары выйдет на сборную Финляндии в 1/4 финала.