Швеция сыграет с Латвией, Чехия – с Данией, Германия против Франции, Швейцария встретится с Италией в 1/8 финала Олимпиады-2026
Определены пары 1/8 финала Олимпиады-2026.
Завершился групповой этап олимпийского турнира на Играх 2026 года в Милане. Стали известны все пары 1/8 финала.
Сборные Канады, США, Словакии и Финляндии напрямую квалифицировались в четвертьфинал турнира.
Сборная Чехии сыграет с Данией. Победитель будет противостоять Канаде в 1/4 финала.
Швеция проведет матч с Латвией. Победитель этой пары сыграет с США в четвертьфинале.
Сборная Германии встретится с Францией. Победившая команда сыграет со Словакией.
Швейцария проведет матч с Италией. Победитель пары выйдет на сборную Финляндии в 1/4 финала.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24481 голос
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
24 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Ну и конечно потенциальные полуфиналисты Словаки сразу бросаются в глаза(это для них супер успех, конечно , на который они врятли изначально рассчитывали. Хотя немцы и могли бы устроить сюрприз, но что-то они настолько плохо смотрелись в группе , что будто даже навязать борьбу словакам не смогут
---------------
Но по факту в 2010 они там уже были - в 1/4 выбили шведов.