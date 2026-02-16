США обыграли Германию (5:1) и вышли в 1/4 финала Олимпиады-2026. Мэттьюс сделал дубль и передачу
США обыграли Германию и напрямую вышли в 1/4 финала Игр-2026.
Сборная США обыграла Германию (5:1) в завершающем матче группового этапа олимпийского турнира в Милане.
Остон Мэттьюс забросил 2 шайбы и отметился результативной передачей в этом матче.
Таким образом, США напрямую вышли в 1/4 финала Олимпиады. Американцам предстоит встретиться с победителем матча Швеция – Латвия.
Ранее на групповом этапе команда Майка Салливана обыграла Данию (6:3) и Латвию (5:1).
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Но суоми похоже все таки проснулись после первого матча