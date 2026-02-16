  • Спортс
6

США обыграли Германию (5:1) и вышли в 1/4 финала Олимпиады-2026. Мэттьюс сделал дубль и передачу

США обыграли Германию и напрямую вышли в 1/4 финала Игр-2026.

Сборная США обыграла Германию (5:1) в завершающем матче группового этапа олимпийского турнира в Милане. 

Остон Мэттьюс забросил 2 шайбы и отметился результативной передачей в этом матче. 

Таким образом, США напрямую вышли в 1/4 финала Олимпиады. Американцам предстоит встретиться с победителем матча Швеция – Латвия. 

Ранее на групповом этапе команда Майка Салливана обыграла Данию (6:3) и Латвию (5:1). 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24481 голос
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Только что с матча, вживую американцы не выглядят настолько уж сильными, немцы играя в еврохоккей привезли 2-3 штуки уж точно, с такими стилем сейчас не пройти даже швейцарцев.
Ответ ALEXANDER GLADYSHEV
Только что с матча, вживую американцы не выглядят настолько уж сильными, немцы играя в еврохоккей привезли 2-3 штуки уж точно, с такими стилем сейчас не пройти даже швейцарцев.
У меня такое же ощущение было от финов после их матча со словаками
Но суоми похоже все таки проснулись после первого матча
пока бледновато смотрятся, просто как команда чуть выше классом, чем не самые звёздные соперники
Ответ Maxim Novicov
пока бледновато смотрятся, просто как команда чуть выше классом, чем не самые звёздные соперники
Американцы играют слишком прямолинейно, условные Шведы могут и хлопнуть.
Эпичное конечно столкновение мексиканца с Джеком было в своей зоне в большинстве. Малинин похлопал :)
Да, втягиваются постепенно, но что плюс у амеров, выглядели довольно организованно, а вот немцы - прям до слез напомнило нашу сборную которая пыталась играть в такой же точно хоккей под руководством условного Крикунова, Билла и тд. Там уже после первого периода очевидно было, что надо менять тактику, больше вбросов в зону, бросков на пятак и тд, но немцы послушно играли в оставления шайбы, искали вход через пас около синей, садились ну очень глубоко в своей зоне и тд
