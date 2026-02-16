Порядин о победе «Спартака»: «Мы разговаривали после прошлых неудач, иногда полезно так посидеть. Против «Динамо» Минск вышли играть друг за друга»

Павел Порядин высказался о победе «Спартака» над минским «Динамо».

Форвард «Спартака» Павел Порядин рассказал, за счет чего команде удалось победить минское «Динамо» (4:3) в домашнем матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

– За счет чего удалось обыграть «Динамо»?

– Разговаривали с ребятами после неудач в прошлых матчах и сегодня вышли играть друг за друга.

– Что обсуждали с игроками в раздевалке после поражения от ЦСКА?

– Поговорили о том, что, несмотря ни на что, нужно продолжать работать, и просто каждый высказал свое мнение. Иногда полезно так посидеть.

– Что произошло в концовке матча, когда соперник мог сравнять счет?

– Не получилось выбросить шайбу из зоны, но, к счастью, Загидулин потушил все в конце.

– Почему сегодня получился фестивальный матч, ведь в последних играх «Спартак» действует от обороны?

– Да, в обороне мы действуем значительно лучше и понимаем систему. В последних матчах у многих нападающих не получалось забить. Наверное, сегодня каждый разозлился на себя, и это помогло. В обороне – хорошо, но и голы надо забивать, – сказал Порядин.