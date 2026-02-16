Поляков о самом модном в СКА: «Зайцев. Я смотрел на него с мыслью, что это персонаж из «Бандитского Петербурга». Страшно становилось – думал, как бы он не достал пистолет»
Матвей Поляков назвал Никиту Зайцева самым модным игроком в СКА.
Нападающий СКА Матвей Поляков назвал Никиту Зайцева самым модным игроком клуба, сравнив защитника с персонажем из «Бандитского Петербурга».
– Кто самый модный?
– Хочется сказать, что Коля Голдобин, но назову Ника Зайцева. Он приходил к нам на матчи, пока восстанавливался после травмы, и я каждый раз смотрел на него с мыслью о том, что это персонаж из «Бандитского Петербурга».
В такие моменты мне становилось страшно – думал о том, как бы он не достал пистолет, – сказал Поляков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: сайт СКА
Но нам не понять... культурная столица.:)