Поляков о самом модном в СКА: «Зайцев. Я смотрел на него с мыслью, что это персонаж из «Бандитского Петербурга». Страшно становилось – думал, как бы он не достал пистолет»

Нападающий СКА Матвей Поляков назвал Никиту Зайцева самым модным игроком клуба, сравнив защитника с персонажем из «Бандитского Петербурга».

– Кто самый модный?

– Хочется сказать, что Коля Голдобин, но назову Ника Зайцева . Он приходил к нам на матчи, пока восстанавливался после травмы, и я каждый раз смотрел на него с мыслью о том, что это персонаж из «Бандитского Петербурга».

В такие моменты мне становилось страшно – думал о том, как бы он не достал пистолет, – сказал Поляков.