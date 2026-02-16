Бельмар о 2:10 от Канады: «Мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире. Для Франции было честью выйти с ними на один лед»

Бельмар о матче с Канадой: мы играли против сильнейшей сборной мира.

Капитан сборной Франции Пьер-Эдуар Бельмар высказался после поражения от Канады со счетом 2:10 в матче олимпийского турнира в Милане.

«Хотел бы я более упорной игры? Да. Хотел бы я другой итоговый счет, а не 10:2? Да.

Но в конечном итоге мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире, и для нас было честью выйти с ними на один лед», – сказал Пьер-Эдуар Бельмар.