Бельмар о 2:10 от Канады: «Мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире. Для Франции было честью выйти с ними на один лед»

Бельмар о матче с Канадой: мы играли против сильнейшей сборной мира.
Капитан сборной Франции Пьер-Эдуар Бельмар высказался после поражения от Канады со счетом 2:10 в матче олимпийского турнира в Милане.
«Хотел бы я более упорной игры? Да. Хотел бы я другой итоговый счет, а не 10:2? Да.
Но в конечном итоге мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире, и для нас было честью выйти с ними на один лед», – сказал Пьер-Эдуар Бельмар.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
Смотрел на стадионе, справедливости ради у французов уровень середины КХЛ, не так все плохо, но против них играли люди с другой планеты
