  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Бельмар о 2:10 от Канады: «Мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире. Для Франции было честью выйти с ними на один лед»
2

Бельмар о 2:10 от Канады: «Мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире. Для Франции было честью выйти с ними на один лед»

Бельмар о матче с Канадой: мы играли против сильнейшей сборной мира.

Капитан сборной Франции Пьер-Эдуар Бельмар высказался после поражения от Канады со счетом 2:10 в матче олимпийского турнира в Милане.  

«Хотел бы я более упорной игры? Да. Хотел бы я другой итоговый счет, а не 10:2? Да.

Но в конечном итоге мы играли против сильнейшей хоккейной державы в мире, и для нас было честью выйти с ними на один лед», – сказал Пьер-Эдуар Бельмар. 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24480 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoПьер-Эдуар Бельмар
logoСборная Франции по хоккею
logoСборная Канады по хоккею с шайбой
logoНХЛ
logoолимпийский хоккейный турнир
logoОлимпиада-2026
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Смотрел на стадионе, справедливости ради у французов уровень середины КХЛ, не так все плохо, но против них играли люди с другой планеты
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Олимпиада-2026. США победили Германию, Канада забросила 10 шайб Франции, Дания была сильнее Латвии, Швейцария обыграла Чехию
15 февраля, 22:38
Уилсон подрался с Криноном в матче Канада – Франция на Играх-2026. Француз свалил форварда «Вашингтона» на лед и нанес несколько ударов
15 февраля, 20:30Фото
Макдэвиду осталось 2 очка до рекорда игрока НХЛ на одной Олимпиаде – у него 9 очков в 3 матчах. Селянне и Койву набрали по 11 баллов за 8 игр в 2006-м
15 февраля, 20:00
Рекомендуем
Главные новости
Овечкин заявил, что не смотрит Олимпиаду
19 минут назад
Роман Ротенберг: «Красная Машина-Юниор» посетила храм преподобного Симеона Столпника. Спорт – это не только голы и победы. За пределами льда есть общая история, культура и духовные опоры»
45 минут назад
Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелесом»: «Приятно видеть ребят рядом. Я несколько раз катался один, а это не так уж и весело»
58 минут назадВидео
Зибанежад о вылете от США в овертайме 1/4 финала ОИ: «Я опустошен. Шайба влетает в наши ворота, и ты понимаешь, что все кончено. Это тяжело»
сегодня, 05:57
Бабаев о Кузнецове в «Салавате»: «Получил доверие тренера, выходит на свой уровень и дает результат. Это мастер высокого уровня»
сегодня, 05:26
Кожевников об Овечкине в КХЛ: «Саша и сам этого хочет. Следующий сезон проведет в НХЛ, а дальше вернется. Это прибавит популярности «Динамо» и всей лиге»
сегодня, 04:58
Уилсон о голе Марнера в овертайме с Чехией: «Вот почему я не работаю в офисе. Эти моменты – то, ради чего ты играешь в хоккей»
сегодня, 04:30
КХЛ. «Ак Барс» в гостях сыграет с «Ладой», «Динамо» Москва примет «Сочи»
сегодня, 04:18
Тренер Чехии Рулик о вылете от Канады в 1/4 ОИ: «Нас удаляли за все, а соперников прощали – я говорю обо всех матчах. Мы выложились на полную, но это сильно нам помешало»
сегодня, 04:10
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады сыграет с США в финале, Швеция и Швейцария проведут матч за бронзу
сегодня, 03:53
Ко всем новостям
Последние новости
Рантанен о 3:2 со Швейцарией в 1/4 ОИ: «Я очень рад за страну. Многие финны видели матч и то, как мы отыгрались»
32 минуты назад
Маккиннон о 4:3 с Чехией: «Канада выиграла первые матчи 5:0, 5:1 и 10:2 – нам полезно пережить трудности. Они помогут оставаться скромнее»
сегодня, 06:13
Хитил травмировался на тренировке «Ванкувера». Шайба попала чеху в голову после щелчка одноклубника
сегодня, 05:42
Брэди Ткачак о шайбе Куинна Хьюза в овертайме со Швецией: «Одно из лучших чувств в моей жизни. Куинн показал, почему он один из сильнейших защитников мира»
сегодня, 05:13
«Эдмонтон» вернул Коффи в тренерский штаб. Специалист будет отвечать за работу с защитниками
сегодня, 04:44
Тренер «Спартака» Барков об 1:6 с «Динамо» Минск: «Я недоволен игрой команды. Во 2-м периоде появились ненужные удаления, стали уступать в борьбе и в скорости»
сегодня, 03:43
Квартальнов о 6:1 со «Спартаком»: «Тяжелый 1-й период, многое не получалось, но потом большинство сработало, стало легче. А 3-й мы хорошо сыграли»
вчера, 20:58
Козырев о 3:2 со СКА: «Хорошая командная победа. Немножко недотянули в основном времени, здорово сыграли овертайме и были успешны в буллитах. Вратари шикарно играли»
вчера, 20:43
Кожевников об Олимпиаде-2026: «Россия в полуфинал точно бы вышла. В медалях бы были»
вчера, 18:10
Кузнецов о Шабунине: «Мой первый тренер. Спасибо вам огромное и низкий поклон. Сколько вы сделали для меня – не перечесть словами!»
вчера, 16:58
Рекомендуем