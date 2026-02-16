Козырев о 3:1 с «Нефтехимиком»: «Северстали» противостоял сильный, организованный соперник. Нам удалось сделать несколько наложений, отодвинуть игру»
Андрей Козырев высказался о победе «Северстали» над «Нефтехимиком».
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Нефтехимиком» в матче Fonbet Чемпионата КХЛ со счетом 3:1. Благодаря победе клуб из Череповца получил обеспечил себе выход в плей-офф.
«Нам противостоял очень сильный, организованный соперник. Тяжелая была игра. Ключевым моментом является второй период, когда нам удалось сделать несколько наложений. Тем самым, отодвинуть игру, получить преимущество в сегодняшнем матче», – сказал Козырев.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
