Плющев о шансах России на золото ОИ: «Было бы тяжело. У нас дефицит центрфорвардов. Мы проигрываем по составу, технической и тактической подготовке»

Владимир Плющев: России было бы тяжело бороться за золото Олимпиады.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о шансах российской команды на Олимпиаде-2026, отметив, что бороться за золотые медали было бы тяжело.

– Мы увидели все команды на Олимпиаде. Как бы сборная России смотрелась на их фоне?

– Я думаю, что сборной России было бы тяжело бороться за золото на этой Олимпиаде.

– Почему вы так считаете?

– Вы видели игры сборных команд Канады , США, Финляндии ? Вы видели только наши внутренние турниры.

– Реально ли сборной России было бы бороться с такой мощной Канадой на Олимпиаде?

– С теми составами, которые сейчас представлены на Олимпиаде, нашей сборной было бы очень тяжело бороться.

– Можно ли сказать, что отстранение понизило уровень нашей сборной?

– Почему же отстранение? Наша страна и раньше не всегда допускалась до турниров. Просто у нас система подготовки совершенно другая. Если во многих командах игроки индивидуально очень сильные, то у нас идет дефицит на центральных нападающих и так далее. Мы проигрываем по составу, по технической и тактической подготовке.

– Вы согласны, что Сергей Федоров был бы оптимальной кандидатурой главного тренера сборной России?

– Знаете, я эти вопросы не обсуждаю.

– Пару лет назад президент ФХР Владислав Третьяк говорил, что Федоров потенциальный кандидат на должность наставника сборной.

– Владислав Третьяк говорил, что Крикунов должен был возглавить сборную. Точно так же говорилось и про Квартального, и про Воробьева… Он в зависимости от времени года называет тех, кто на сегодняшний день наиболее показал себя. Но я не хочу это обсуждать, пускай говорят о том, кто станет тренером сборной.

Я думаю, что важно обсуждать то, как нам выходить из текущей ситуации. У нас на КХЛ полтора центрального нападающего, – заявил Плющев.