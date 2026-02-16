  • Спортс
  • Плющев о шансах России на золото ОИ: «Было бы тяжело. У нас дефицит центрфорвардов. Мы проигрываем по составу, технической и тактической подготовке»
34

Плющев о шансах России на золото ОИ: «Было бы тяжело. У нас дефицит центрфорвардов. Мы проигрываем по составу, технической и тактической подготовке»

Владимир Плющев: России было бы тяжело бороться за золото Олимпиады.

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о шансах российской команды на Олимпиаде-2026, отметив, что бороться за золотые медали было бы тяжело. 

– Мы увидели все команды на Олимпиаде. Как бы сборная России смотрелась на их фоне?

– Я думаю, что сборной России было бы тяжело бороться за золото на этой Олимпиаде.

– Почему вы так считаете?

– Вы видели игры сборных команд Канады, США, Финляндии? Вы видели только наши внутренние турниры.

– Реально ли сборной России было бы бороться с такой мощной Канадой на Олимпиаде?

– С теми составами, которые сейчас представлены на Олимпиаде, нашей сборной было бы очень тяжело бороться.

– Можно ли сказать, что отстранение понизило уровень нашей сборной?

– Почему же отстранение? Наша страна и раньше не всегда допускалась до турниров. Просто у нас система подготовки совершенно другая. Если во многих командах игроки индивидуально очень сильные, то у нас идет дефицит на центральных нападающих и так далее. Мы проигрываем по составу, по технической и тактической подготовке.

– Вы согласны, что Сергей Федоров был бы оптимальной кандидатурой главного тренера сборной России?

– Знаете, я эти вопросы не обсуждаю.

– Пару лет назад президент ФХР Владислав Третьяк говорил, что Федоров потенциальный кандидат на должность наставника сборной.

– Владислав Третьяк говорил, что Крикунов должен был возглавить сборную. Точно так же говорилось и про Квартального, и про Воробьева… Он в зависимости от времени года называет тех, кто на сегодняшний день наиболее показал себя. Но я не хочу это обсуждать, пускай говорят о том, кто станет тренером сборной.

Я думаю, что важно обсуждать то, как нам выходить из текущей ситуации. У нас на КХЛ полтора центрального нападающего, – заявил Плющев.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24479 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт день за днем»
34 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
К сожалению... И не только центры. У нас в принципе с глубиной состава большие проблемы. Есть Куч, дай ему Бог здоровья, Капризов, еще пыхтит Панара, но уже явно на спуске. Ветеранятся Ови и Малыч. И все. Дальше пропасть. С таким составом против Канады и США не потянем. Да и финны нас удушат, там очень солидно у них все. Кризис в хоккее серьезный.
Ответ спартач 2
К сожалению... И не только центры. У нас в принципе с глубиной состава большие проблемы. Есть Куч, дай ему Бог здоровья, Капризов, еще пыхтит Панара, но уже явно на спуске. Ветеранятся Ови и Малыч. И все. Дальше пропасть. С таким составом против Канады и США не потянем. Да и финны нас удушат, там очень солидно у них все. Кризис в хоккее серьезный.
Здесь подобным комментарием можно только словить охапку минусов. По сути, если например Кучеров получит травму, то в сборной останется всего один бомбардир (Капризов) из топ 20 НХЛ. Не понимаю, вообще о каком равенстве нападения с Канадой можно говорить. Кленовые не берут Шайфли, США отказываются от Робертсона. У Канады в 4 звене игроки у которых по 50 очков в нынешнем сезоне. Это ещё не учитывается, главнейший фактор, а именно тренерский штаб, там кажется разрыв ещё больше
Ответ спартач 2
К сожалению... И не только центры. У нас в принципе с глубиной состава большие проблемы. Есть Куч, дай ему Бог здоровья, Капризов, еще пыхтит Панара, но уже явно на спуске. Ветеранятся Ови и Малыч. И все. Дальше пропасть. С таким составом против Канады и США не потянем. Да и финны нас удушат, там очень солидно у них все. Кризис в хоккее серьезный.
Какой нахрен кризис? У нас в этом году 55 игроков в НХЛ уже заигранно! Вот у чехословаков кризис Для понимания общей картины в 2009-10 (ОИ Ванкувер) - у нас ВСЕГО 28 человек, в 2013-14 (Сочи) - тоже 28 игроков. Причём из этих 55-ти у 26-ти уже 20+ очков, например у Шведов из 84-х - 30-ть таких персонажей. Т.е. никакого кризиса если брать европу у нас нет от слова совсем, скорее даже прогресс относительно 00-х и 10-х! И никакой проблемы с глубиной состава как раз сейчас мы не испытываем, это раньше из НХЛ еле набирали одну команду на самом деле, сейчас это вообще не проблема. зы И это про полевых игроков, во вратарской линии и так понятно, она у нас лучшая в мире по сути.
у нас вроде самый лучший тактик в мире есть, большой начальник. по всей стране мастер классы раздаёт
говорит что всех порвём
тут можно лишь сказать, что начальству виднее)
Такая Канада, как на этой Олимпиаде, а если еще и была бы супер мотивированной (а на Россию наверняка!), то… я боюсь представить счет матча. У России нет защиты уровня топ, про центров вообще молчу - Малкин в соло не вывезет в своем возрасте. Нет провокаторов и ментальных геймчейнджеров, которые под кожу залезут, типа Ткачуков.
На одних Кучерове и Капризове не уедешь.
Поэтому одна надежда на вратарей. Если только иконами обложить Василевского или Бобровского, то с каким-то Божьим чудом может быть минимальные шансы и появились бы.
Ответ мохнатка
Такая Канада, как на этой Олимпиаде, а если еще и была бы супер мотивированной (а на Россию наверняка!), то… я боюсь представить счет матча. У России нет защиты уровня топ, про центров вообще молчу - Малкин в соло не вывезет в своем возрасте. Нет провокаторов и ментальных геймчейнджеров, которые под кожу залезут, типа Ткачуков. На одних Кучерове и Капризове не уедешь. Поэтому одна надежда на вратарей. Если только иконами обложить Василевского или Бобровского, то с каким-то Божьим чудом может быть минимальные шансы и появились бы.
Не стоит забывать про крепких топ 6 по типу Дорофеева, Марченко и т.д которые в своих клубах выгрызали себе место, списывать их тоже не нужно. Защита не топовая в плане двухсторонних, но как домоседы вполне, а этого в одном отдельном матче может хватить, например как на кубке мира 2016. Канада очень сильна безусловно, но разгром хз, кануки тоже с пенсом в защите и бревном парейко, Макар конечно крут, но он один такой. Амеры те же на бумаге опасней и в плане подкожного чеккинга, и крепкой защиты, которая с удовольствием возвращается назад. С кануками более открытый хоккей был бы по классике, всякое могло бы произойти…
Ответ мохнатка
Такая Канада, как на этой Олимпиаде, а если еще и была бы супер мотивированной (а на Россию наверняка!), то… я боюсь представить счет матча. У России нет защиты уровня топ, про центров вообще молчу - Малкин в соло не вывезет в своем возрасте. Нет провокаторов и ментальных геймчейнджеров, которые под кожу залезут, типа Ткачуков. На одних Кучерове и Капризове не уедешь. Поэтому одна надежда на вратарей. Если только иконами обложить Василевского или Бобровского, то с каким-то Божьим чудом может быть минимальные шансы и появились бы.
Задоров попал в список самых ненавистных хоккеистов НХЛ согласно опросу The Athletic. На счёт провокаторов.
Да ладно? У нас же есть РР, готовый рвать канадцев и всех остальных в любое время дня и ночи даже без ЦН. Лишь бы Любэ в раздевалке не выключали и дали шлем, кувалду и шину))
Плющев очень деликатно сказал что у нас нет шансов. Повторился бы Ванкувер если не хуже.
А Плющеву заблокировали высказывания Ротенберга на спортсе?
Состав был бы с полным отсутствием пассажиров по типу илайши версии Сочи. только бойцы, опытные ветераны и лучшие бомбардиры, плюс вратарские гиганты. Понятно, что это где то топ4 состав на турнире(атака топ3), но бронза думаю была бы реальна, а это уже круто, чего не было долгие годы.
У нас нет сборной России...У нас есть сб.мажора Ротенберга.
Пора бы закрыть эту тему,когда будем там тогда и будем говорить!
Ответ вован63
Пора бы закрыть эту тему,когда будем там тогда и будем говорить!
Разделяю данную точку зрения. Но дискуссия (мнения выше) имеет право на существование, тем более в такой корректной форме.
В одном отдельно взято матче все может случиться. Шансов в матче с Канадой процентов 20% наверное. Но вообще, турниры на вылет - такая непредсказуемая история, тут далеко не всегда фавориты побеждают
