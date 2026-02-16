Ги Буше о состоянии Волкова: «Мы надеемся к 10 марта увидеть его на льду. Он необходим «Авангарду» в плей-офф»
Ги Буше рассказал о восстановлении Александра Волкова.
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после победы в матче против «Трактора» (6:2) рассказал о состоянии Александра Волкова. Форвард получил травму в игре против «Ак Барса» (2:1).
«Как мне говорят, восстановление Волкова идет очень хорошо. Мы надеемся ориентировочно к 10 марта увидеть его на льду, если все будет двигаться так, как нам хотелось бы. В идеале Александру сыграть четыре‑пять матчей до плей‑офф, ведь туда ему необходимо войти полностью готовым.
Травмы бывают такими, что иногда все происходит быстрее, чем ты думаешь, а бывает наоборот. Волков – тот игрок, который необходим команде в плей‑офф», – сказал Ги Буше.
28-летний Волков в нынешнем сезоне провел 40 матчей и набрал 18 (9+9) очков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
5 комментариев
Если так и будет, то к ПО у Авангарда будет хорошая, длинная скамейка.
Ждём, удачного восстановления 🤞
Здоровья Сане, и скорейшего возвращения в состав!
Надеюсь в дальнейшем травмы обойдут Авангард стороной и все будут готовы к битве в плове.
Можно и без Волкова в плэй-офф играть слишком раздули его значимость ., верните Манукяна .
