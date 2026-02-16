Ги Буше о состоянии Волкова: «Мы надеемся к 10 марта увидеть его на льду. Он необходим «Авангарду» в плей-офф»

Ги Буше рассказал о восстановлении Александра Волкова.

Главный тренер «Авангарда » Ги Буше после победы в матче против «Трактора» (6:2) рассказал о состоянии Александра Волкова . Форвард получил травму в игре против «Ак Барса» (2:1).

«Как мне говорят, восстановление Волкова идет очень хорошо. Мы надеемся ориентировочно к 10 марта увидеть его на льду, если все будет двигаться так, как нам хотелось бы. В идеале Александру сыграть четыре‑пять матчей до плей‑офф, ведь туда ему необходимо войти полностью готовым.

Травмы бывают такими, что иногда все происходит быстрее, чем ты думаешь, а бывает наоборот. Волков – тот игрок, который необходим команде в плей‑офф», – сказал Ги Буше .

28-летний Волков в нынешнем сезоне провел 40 матчей и набрал 18 (9+9) очков.