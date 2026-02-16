  • Спортс
  • Олимпиада-2026. США победили Германию, Канада забросила 10 шайб Франции, Дания была сильнее Латвии, Швейцария обыграла Чехию
1041

Олимпиада-2026. США победили Германию, Канада забросила 10 шайб Франции, Дания была сильнее Латвии, Швейцария обыграла Чехию

Завершился групповой этап мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В Милане завершается групповой этап мужского олимпийского хоккейного турнира.

Сборная Швейцарии обыграла Чехию (4:3 ОТ), Канада разгромила Францию (10:2), Дания была сильнее Латвии (4:2), США одержали победу над Германией (5:1). 

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Канада – 9 (3), Швейцария – 5 (3), Чехия – 4 (3), Франция – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

Группа С

Положение команд: США – 9 (3), Германия – 3 (3), Дания – 3 (3), Латвия – 3 (3). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
1041 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Французы думают : скорее бы всё это закончилось 😂
Ответ Alexander S
Французы думают : скорее бы всё это закончилось 😂
думаю,что канадцы будут мягче,чем финны...))
Ответ Сергей Круг
думаю,что канадцы будут мягче,чем финны...))
Финны делали разницу, чтобы занять 1 место среди лучших. Чтобы никто не обогнал.
Не ну Голованов это конечно хорошо, но где простите Лидогостер?! Недокрутили
Ответ Астановский
Не ну Голованов это конечно хорошо, но где простите Лидогостер?! Недокрутили
Выборнов, Топильский..верните мой 97ой как говорится))
Ответ pomidor-nasilnik
Выборнов, Топильский..верните мой 97ой как говорится))
ахахаха да
С Головановым очень лампово смотрится матч)Я бы даже сказал репортаж)
У Голованова Анахайм всё ещё Майти Дакс)
Ответ nikitosdaipoltos
У Голованова Анахайм всё ещё Майти Дакс)
«После стольких лет? — Всегда…»))
Ответ nikitosdaipoltos
У Голованова Анахайм всё ещё Майти Дакс)
может он не в курсе о смене названия, логотипа и цветов формы команды?🤭🤭🤭🤭
Да ладно вам, Голованов это почти как Елагин на матчах АПЛ, повеяло какой-то ламповостью 1990-2000-х)

Еще помню,как на Олимпиаде в Ванкувере он коверкал фамилии канадцев: Марлоу, Бойли))
Ответ Андрей Шульга
Да ладно вам, Голованов это почти как Елагин на матчах АПЛ, повеяло какой-то ламповостью 1990-2000-х) Еще помню,как на Олимпиаде в Ванкувере он коверкал фамилии канадцев: Марлоу, Бойли))
Слава Марлоу 😏 ну, хоть не Лидогостер😂
Ответ Андрей Шульга
Да ладно вам, Голованов это почти как Елагин на матчах АПЛ, повеяло какой-то ламповостью 1990-2000-х) Еще помню,как на Олимпиаде в Ванкувере он коверкал фамилии канадцев: Марлоу, Бойли))
Помню матч РПЛ. "Динамо" надо было срочно побеждать, стояли на вылет, играли с "Кубанью". Кокорин поскользнулся и брякнулся в трех метрах от штрафной. Судья ставит 11 метров. Вся "Кубань" ржет. Елагин: "Бессспотный пенальти!")))
Французам будет что вспомнить: забили больше всех канадцам в группе, Маккиннону лампочку тряхнули, пердак костолому вашингтонскому похлеще Бастилии подорвали)
Ответ Denis_VD
Французам будет что вспомнить: забили больше всех канадцам в группе, Маккиннону лампочку тряхнули, пердак костолому вашингтонскому похлеще Бастилии подорвали)
Комментарий удален модератором
Ответ Александр Казанцев
Комментарий удален модератором
Ну плюсов то хватает. Французы объективно не говно.
Уилсону интерфейс начистили. Теперь мы видели все
Расклады.
Допустим, Канада и США побеждают в основное.
1) Латвия побеждает Данию в основное:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия
2 США - 7 Швеция / 10 Дания
3 Словакия - 6 Швейцария / 11 Франция (может Италия, зависит от того, сколько пропустят французы)
4 Финляндия - 5 Латвия / 12 Италия
2) Овертайм, неважно кто победит:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия
2 США - 7 Швеция / 10 Дания
3 Словакия - 6 Латвия / 11 Франция
4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия
3) Дания побеждает Латвию в основное с разницей 1:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Латвия
2 США - 7 Швеция / 10 Дания
3 Словакия - 6 Германия / 11 Франция
4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия
4) Дания побеждает Латвию с разницей 2-3:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Дания
2 США - 7 Швеция / 10 Латвия
3 Словакия - 6 Германия / 11 Франция
4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия
5) Дания побеждает Латвию с разницей 4+:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия
2 США - 7 Швеция / 10 Латвия
3 Словакия - 6 Дания / 11 Франция
4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия
Ответ goalphantom
Расклады. Допустим, Канада и США побеждают в основное. 1) Латвия побеждает Данию в основное: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия 2 США - 7 Швеция / 10 Дания 3 Словакия - 6 Швейцария / 11 Франция (может Италия, зависит от того, сколько пропустят французы) 4 Финляндия - 5 Латвия / 12 Италия 2) Овертайм, неважно кто победит: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия 2 США - 7 Швеция / 10 Дания 3 Словакия - 6 Латвия / 11 Франция 4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия 3) Дания побеждает Латвию в основное с разницей 1: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Латвия 2 США - 7 Швеция / 10 Дания 3 Словакия - 6 Германия / 11 Франция 4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия 4) Дания побеждает Латвию с разницей 2-3: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Дания 2 США - 7 Швеция / 10 Латвия 3 Словакия - 6 Германия / 11 Франция 4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия 5) Дания побеждает Латвию с разницей 4+: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия 2 США - 7 Швеция / 10 Латвия 3 Словакия - 6 Дания / 11 Франция 4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия
Браво! Главное, будут два четвертьфинала с громкой афишей: Канада - Чехия, США - Швеция
Ответ goalphantom
Расклады. Допустим, Канада и США побеждают в основное. 1) Латвия побеждает Данию в основное: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия 2 США - 7 Швеция / 10 Дания 3 Словакия - 6 Швейцария / 11 Франция (может Италия, зависит от того, сколько пропустят французы) 4 Финляндия - 5 Латвия / 12 Италия 2) Овертайм, неважно кто победит: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия 2 США - 7 Швеция / 10 Дания 3 Словакия - 6 Латвия / 11 Франция 4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия 3) Дания побеждает Латвию в основное с разницей 1: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Латвия 2 США - 7 Швеция / 10 Дания 3 Словакия - 6 Германия / 11 Франция 4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия 4) Дания побеждает Латвию с разницей 2-3: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Дания 2 США - 7 Швеция / 10 Латвия 3 Словакия - 6 Германия / 11 Франция 4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия 5) Дания побеждает Латвию с разницей 4+: 1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия 2 США - 7 Швеция / 10 Латвия 3 Словакия - 6 Дания / 11 Франция 4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия
Мощно раскидал)
Хахаха. Уилсону напихали)
Символично, что Кукан зарешал!
