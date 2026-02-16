Олимпиада-2026. США победили Германию, Канада забросила 10 шайб Франции, Дания была сильнее Латвии, Швейцария обыграла Чехию

Завершился групповой этап мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.

В Милане завершается групповой этап мужского олимпийского хоккейного турнира .

Сборная Швейцарии обыграла Чехию (4:3 ОТ), Канада разгромила Францию (10:2), Дания была сильнее Латвии (4:2), США одержали победу над Германией (5:1).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа А

Положение команд: Канада – 9 (3), Швейцария – 5 (3), Чехия – 4 (3), Франция – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

Группа С

Положение команд: США – 9 (3), Германия – 3 (3), Дания – 3 (3), Латвия – 3 (3). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026