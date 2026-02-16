Олимпиада-2026. США победили Германию, Канада забросила 10 шайб Франции, Дания была сильнее Латвии, Швейцария обыграла Чехию
Завершился групповой этап мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026.
В Милане завершается групповой этап мужского олимпийского хоккейного турнира.
Сборная Швейцарии обыграла Чехию (4:3 ОТ), Канада разгромила Францию (10:2), Дания была сильнее Латвии (4:2), США одержали победу над Германией (5:1).
Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.
Олимпийский хоккейный турнир
Групповой этап
Группа А
Положение команд: Канада – 9 (3), Швейцария – 5 (3), Чехия – 4 (3), Франция – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.
Группа С
Положение команд: США – 9 (3), Германия – 3 (3), Дания – 3 (3), Латвия – 3 (3). В плей-офф выходят все команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?24479 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Еще помню,как на Олимпиаде в Ванкувере он коверкал фамилии канадцев: Марлоу, Бойли))
Допустим, Канада и США побеждают в основное.
1) Латвия побеждает Данию в основное:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия
2 США - 7 Швеция / 10 Дания
3 Словакия - 6 Швейцария / 11 Франция (может Италия, зависит от того, сколько пропустят французы)
4 Финляндия - 5 Латвия / 12 Италия
2) Овертайм, неважно кто победит:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия
2 США - 7 Швеция / 10 Дания
3 Словакия - 6 Латвия / 11 Франция
4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия
3) Дания побеждает Латвию в основное с разницей 1:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Латвия
2 США - 7 Швеция / 10 Дания
3 Словакия - 6 Германия / 11 Франция
4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия
4) Дания побеждает Латвию с разницей 2-3:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Дания
2 США - 7 Швеция / 10 Латвия
3 Словакия - 6 Германия / 11 Франция
4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия
5) Дания побеждает Латвию с разницей 4+:
1 Канада - 8 Чехия / 9 Германия
2 США - 7 Швеция / 10 Латвия
3 Словакия - 6 Дания / 11 Франция
4 Финляндия - 5 Швейцария / 12 Италия