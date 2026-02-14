Финляндия разгромила Италию 11:0 на Олимпиаде-2026. Финны нанесли 62 броска в створ при 15 у хозяев турнира
Финляндия разгромила Италию (11:0) на Олимпиаде-2026.
Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Италии (11:0) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026.
Финны нанесли 62 броска в створ ворот соперника при 15 бросках у хозяев турнира.
Сразу 4 игрока сборной Финляндии забросили по 2 шайбы в этом матче: Каапо Какко, Йоэль Кивиранта, Себастьян Ахо и Микаэль Гранлунд.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Финнам нужно было обязательно накидать больше шайб, чтобы напрямую выйти в 1/4. Поэтому и играть не бросили при условных 5:0. Как правильно заметил комментатор, нужно было еще чтобы лидеры наконец начали забивать. Так появится хоть какая-то уверенность перед плей-офф.
Учитывая что там были словаки, латыши и т.д.
Другие крупные счета ранних Олимпиад: В 1920 году на первых Олимпийских играх, где был представлен хоккей, США обыграли Швейцарию со счетом 29:0.
Рекорд поздних Олимпиад (23 шайбы): На Олимпиаде 1956 года сборная Канады победила Австрию со счетом 23:0. Результат 82:0, часто упоминаемый в контексте отборочных матчей к Олимпиаде, произошел в 2008 году в женской квалификации (Словакия — Болгария) и не является рекордом основного Олимпийского турнира.
это пулемётная очередь какая-то прям.... Офигеть.... в НХЛ и 40-50 бросков за матч не всегда бывает, а тут... Просто унижение какое-то было....