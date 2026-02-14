  • Спортс
  Финляндия разгромила Италию 11:0 на Олимпиаде-2026. Финны нанесли 62 броска в створ при 15 у хозяев турнира
Финляндия разгромила Италию 11:0 на Олимпиаде-2026. Финны нанесли 62 броска в створ при 15 у хозяев турнира

Финляндия разгромила Италию (11:0) на Олимпиаде-2026.

Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Италии (11:0) в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026. 

Финны нанесли 62 броска в створ ворот соперника при 15 бросках у хозяев турнира. 

Сразу 4 игрока сборной Финляндии забросили по 2 шайбы в этом матче: Каапо КаккоЙоэль КивирантаСебастьян Ахо и Микаэль Гранлунд

18085 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
42 комментария
Это потому что Ротенберг финн
Ответ Junior Soprano
Это потому что Ротенберг финн
Это потому что финны сограждане Ротенберга)
Для тех, кто называет команду пижонами:
Финнам нужно было обязательно накидать больше шайб, чтобы напрямую выйти в 1/4. Поэтому и играть не бросили при условных 5:0. Как правильно заметил комментатор, нужно было еще чтобы лидеры наконец начали забивать. Так появится хоть какая-то уверенность перед плей-офф.
Комментарий скрыт
Речь не о борьбе за первое место в группе. Им нужно было сделать хорошую разницу, чтобы стать лучшей командой со второго места
По идее таких результатов на ОИ быть не должно. На любом этапе.
Так они и попали туда только потому, что хозяева.
Учитывая что там были словаки, латыши и т.д.
тогда Олимпиаду зимнюю можно будет проводить только в 8-9 странах
А ведь итальянцы вполне прилично смотрелись против шведов и словаков, проигрывали, но не разваливались. 11:0 - позорно даже для них.
Наверное это тренировка была)
А какая рекордная разница шайб на Олимпиаде?
Это впервые такое с 1988 года такое, тогда шведы французов дёрнул 13:2
Рекордная победа (33 шайбы): На Олимпиаде 1924 года в Шамони сборная Канады разгромила сборную Швейцарии со счетом 33:0.
Другие крупные счета ранних Олимпиад: В 1920 году на первых Олимпийских играх, где был представлен хоккей, США обыграли Швейцарию со счетом 29:0.
Рекорд поздних Олимпиад (23 шайбы): На Олимпиаде 1956 года сборная Канады победила Австрию со счетом 23:0. Результат 82:0, часто упоминаемый в контексте отборочных матчей к Олимпиаде, произошел в 2008 году в женской квалификации (Словакия — Болгария) и не является рекордом основного Олимпийского турнира.
62 броска.....
это пулемётная очередь какая-то прям.... Офигеть.... в НХЛ и 40-50 бросков за матч не всегда бывает, а тут... Просто унижение какое-то было....
Так и в НХЛ, всё же, команды сопоставимого уровня встречаются
Твои вообще не приехали.
