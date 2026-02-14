«Радулов – зажигалка, самый яркий игрок КХЛ на данный момент. Даже в таком возрасте он в полном порядке». Долганов из «Нефтехимика» о форварде «Локомотива»
Долганов о Радулове: зажигалка, самый яркий игрок КХЛ.
Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов поделился мнением об игре Александра Радулова.
39-летний форвард «Локомотива» набрал 46 (20+26) очков за 54 матча в текущем FONBET чемпионате КХЛ при полезности «плюс 28».
«Радулов – самый яркий игрок лиги на данный момент. Он – зажигалка. Много эмоций от него исходит, много энергии.
Я вижу, что даже в таком возрасте он в полном порядке», – сказал Долганов.
Морозов о Радулове: «Энерджайзер. Аромат льда влияет на него так, что он готов разорвать кого угодно. Уникальный хоккеист – мы рады, что он еще на год задержится в КХЛ»
