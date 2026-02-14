Десятков о 3:5 с «Барысом»: «Удаления сломали «Ладе» игру. Сегодня у нас не получилось, соперник выглядел свежее»

Десятков о 3:5 с «Барысом»: удаления сломали «Ладе» игру.

Главный тренер «Лады » Павел Десятков высказался о поражении в матче FONBET КХЛ с «Барысом » (3:5).

Тольяттинцы набрали 16 штрафных минут в этой игре, соперник – 12.

– Соперник выглядел свежее ногами, из‑за чего было много удалений. Они сломали нам игру сегодня.

– Ваша команда чувствует давление на данном этапе регулярного чемпионата?

– Мы просто выходим и играем каждую игру, готовимся к каждому сопернику. Какие‑то игры лучше получаются, какие‑то хуже. Сегодня у нас игра не получилась.

– Вас больше беспокоит игра в обороне или реализация моментов в атаке?

– Нет чего‑то, что нас не беспокоит, – сказал Десятков.

«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)