Пилипенко о переходе в «Авангард»: «Узнал в последний день. С Буше пообщались, когда я уже приехал в Омск»

Пилипенко о переходе в «Авангард»: узнал в последний день.

Нападающий «Авангарда » Кирилл Пилипенко прокомментировал переход в омский клуб. Ранее он расторг контракт с «Северсталью».

«О переходе в «Авангард» узнал в последний день дедлайна. Мне позвонил агент Александр Черных и сообщил, что появился такой вариант. С Алексеем Сопиным общался именно в последний день до закрытия трансферного окна. А с Ги Буше пообщались, когда уже приехал в Омск.

Мой обмен назревал три месяца, поэтому не скажу, что он произошел внезапно. А вот то, что я поехал в «Авангард» – это внезапно. Но, в целом, я уже был готов. Успел попрощаться со всеми ребятами из «Северстали», увиделся и поблагодарил их за время, которое мы провели вместе.

Почему меня не обменяли раньше в «Амур» или СКА, которые, как говорят, интересовались мной? Это вопрос к «Северстали», – сказал Пилипенко.

