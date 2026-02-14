Кравец о 5:3 с «Ладой»: «Поклон ребятам за самоотверженность в меньшинстве. У «Барыса» есть люди, готовые отдать за команду не только зубы, но и все остальное»

Кравец о 5:3 с «Ладой»: поклон ребятам за самоотверженность.

Главный тренер «Барыса » Михаил Кравец прокомментировал победу над «Ладой » в матче FONBET чемпионата КХЛ (5:3).

«Не очень уверенное начало, вратарь давно не играл, но молодцы, забили хорошие голы, потом был отличный второй период, но не очень приятно, что счет там был 0:1.

Молодцы, что смогли забить голы в третьем периоде. Поклон ребятам, которые играли в меньшинстве. Мы не только выстояли, но и забили, эта самоотверженность радует.

У нас есть люди, готовые отдать за команду не только зубы, но и все остальное», – сказал Кравец.

