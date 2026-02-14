Кравец о 5:3 с «Ладой»: «Поклон ребятам за самоотверженность в меньшинстве. У «Барыса» есть люди, готовые отдать за команду не только зубы, но и все остальное»
Кравец о 5:3 с «Ладой»: поклон ребятам за самоотверженность.
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал победу над «Ладой» в матче FONBET чемпионата КХЛ (5:3).
«Не очень уверенное начало, вратарь давно не играл, но молодцы, забили хорошие голы, потом был отличный второй период, но не очень приятно, что счет там был 0:1.
Молодцы, что смогли забить голы в третьем периоде. Поклон ребятам, которые играли в меньшинстве. Мы не только выстояли, но и забили, эта самоотверженность радует.
У нас есть люди, готовые отдать за команду не только зубы, но и все остальное», – сказал Кравец.
«Лада» первой в КХЛ потеряла шансы на плей-офф – после поражения от «Барыса» (3:5)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
