Ротенберг откроет арену «Красная Машина» в Перми и проведет мастер-класс: «Берем лучшее из мировых методик и передаем молодому поколению»
Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг примет участие в открытии арены «Красная Машина» в Перми.
«Открываем пермскую «Красную Машину» вместе с молодежью!
19 февраля в Перми, в день открытия арены «Красная Машина», проведем мастер-класс для команд МХК «Молот» и ЮХК «Академия Молот». Будем работать над скоростью, катанием, принятием решений, поговорим о дисциплине, характере и ежедневной работе, без которой невозможен путь в большой хоккей.
Подобные мастер-классы мы проводили для юниорских сборных России, команд МХЛ, ребят из разных регионов и европейских клубов. Везде принцип один: берем лучшее из мировых методик и передаем его молодому поколению.
Очень здорово, что в Перми появилась новая арена «Красная Машина». Это большой праздник для всей хоккейной семьи. Больше льда – значит, больше тренировок, игр и возможностей для детей и молодежи. Только вперед!» – написал Ротенберг.
Ротенберг подарил детям биографию Харламова: «Сборная СССР, Суперсерия-1972, победа «Красной машины» – это наша история и мотивация для развития»
Замена готова
Как так?!
Вроде совсем недавно ещё методики перенимал у своих "знакомых" мэтров- учителей, книжки про Харламова и тд детям дарил.
А теперь, оказывается, из других источников?!