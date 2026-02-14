  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Ротенберг откроет арену «Красная Машина» в Перми и проведет мастер-класс: «Берем лучшее из мировых методик и передаем молодому поколению»
25

Ротенберг откроет арену «Красная Машина» в Перми и проведет мастер-класс: «Берем лучшее из мировых методик и передаем молодому поколению»

Ротенберг проведет мастер-класс на открытии арены «Красная Машина» в Перми.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг примет участие в открытии арены «Красная Машина» в Перми.

«Открываем пермскую «Красную Машину» вместе с молодежью!

19 февраля в Перми, в день открытия арены «Красная Машина», проведем мастер-класс для команд МХК «Молот» и ЮХК «Академия Молот». Будем работать над скоростью, катанием, принятием решений, поговорим о дисциплине, характере и ежедневной работе, без которой невозможен путь в большой хоккей.

Подобные мастер-классы мы проводили для юниорских сборных России, команд МХЛ, ребят из разных регионов и европейских клубов. Везде принцип один: берем лучшее из мировых методик и передаем его молодому поколению.

Очень здорово, что в Перми появилась новая арена «Красная Машина». Это большой праздник для всей хоккейной семьи. Больше льда – значит, больше тренировок, игр и возможностей для детей и молодежи. Только вперед!» – написал Ротенберг.

Ротенберг подарил детям биографию Харламова: «Сборная СССР, Суперсерия-1972, победа «Красной машины» – это наша история и мотивация для развития»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17716 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoРоман Ротенберг
logoМолот
logoМХК Молот
logoКХЛ
детский хоккей
25 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Товарищ на износ работает,тока были новости из Нижнего Новгорода, сейчас Пермь ,ему нужен агитационый железнодорожный вагон,чтоб к любому таварняку цеплять.и колесит по России.
Ответ AlexFirs60
Товарищ на износ работает,тока были новости из Нижнего Новгорода, сейчас Пермь ,ему нужен агитационый железнодорожный вагон,чтоб к любому таварняку цеплять.и колесит по России.
Поезд победы над Канадой.
Ответ AlexFirs60
Товарищ на износ работает,тока были новости из Нижнего Новгорода, сейчас Пермь ,ему нужен агитационый железнодорожный вагон,чтоб к любому таварняку цеплять.и колесит по России.
Есть такие, Столыпин называются.)
В принципе, функцию Третьяка понял
Замена готова
Ответ GAL
В принципе, функцию Третьяка понял Замена готова
Третьяк говорящая голова инсайт тебе скажу. Он получает 1.5 млн за то что говорит мысли Ротена, свое мнения не имеет. Это реальное условие было
А может не мастер проводить мастер-класс? Или это как с тренингами, которые проводят разные левые люди?
"Берем лучшее из мировых методик"?!))
Как так?!
Вроде совсем недавно ещё методики перенимал у своих "знакомых" мэтров- учителей, книжки про Харламова и тд детям дарил.
А теперь, оказывается, из других источников?!
Не забудь ножницы взять ленточку у входа перерезать !
Ответ Огюст
Не забудь ножницы взять ленточку у входа перерезать !
Отведать посикунчиков :)
Это уже прогресс по сравнению с Бей Канадца! Пациент идет на поправку!)
В Пермском крае столько городов, что можно открыть Соликамскую "КМ", Березниковскую "КМ", Кунгурскую "КМ", Чайковскую "КМ" и ещё много "КМ" с менее созвучными названиями. Поле непаханное..
Йозе не за горами :)
800 матчей не зря посмотрел...
Ответ gans.gans.73
800 матчей не зря посмотрел...
800?? Ха! это было 5 лет назад! Бери все 3к!
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ротенберг открыл канал в MAX: «Важно, чтобы мы могли оставаться на связи в тех соцсетях, которые вам удобны. Все новости будут выходить и там. Подписывайтесь 🏒📲»
12 февраля, 11:03
Кадейкин про Ротенберга: «Когда инициатива исходит не от меня, я готов встретиться со многими и пообщаться. Но когда мне что-то нужно, я особо не проявляю инициативу»
12 февраля, 10:30
Губернатор Владимирской области о визите Ротенберга: «Рассказал Роману Борисовичу, что в нашем регионе хоккеем занимаются около 5 тысяч человек в 19 муниципальных образованиях»
12 февраля, 09:59Фото
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
50 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
сегодня, 22:45
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем