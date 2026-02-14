Ротенберг откроет арену «Красная Машина» в Перми и проведет мастер-класс: «Берем лучшее из мировых методик и передаем молодому поколению»

Ротенберг проведет мастер-класс на открытии арены «Красная Машина» в Перми.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг примет участие в открытии арены «Красная Машина» в Перми.

«Открываем пермскую «Красную Машину» вместе с молодежью!

19 февраля в Перми, в день открытия арены «Красная Машина», проведем мастер-класс для команд МХК «Молот» и ЮХК «Академия Молот». Будем работать над скоростью, катанием, принятием решений, поговорим о дисциплине, характере и ежедневной работе, без которой невозможен путь в большой хоккей.

Подобные мастер-классы мы проводили для юниорских сборных России, команд МХЛ, ребят из разных регионов и европейских клубов. Везде принцип один: берем лучшее из мировых методик и передаем его молодому поколению.

Очень здорово, что в Перми появилась новая арена «Красная Машина». Это большой праздник для всей хоккейной семьи. Больше льда – значит, больше тренировок, игр и возможностей для детей и молодежи. Только вперед!» – написал Ротенберг.

