Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ
Швеция нанесла 51 бросок в створ в матче со Словакией.
Сборная Швеции нанесла 51 бросок в створ в матче группового раунда Олимпиады со Словакией (5:3). В игре с Италией у них было 60 бросков.
Швеция стала первой командой, которая дважды на одной Олимпиаде с участием НХЛ сделала 50 и более бросков в створ за матч.
Напомним, НХЛ и ее игроки принимали участие в шести турнирах (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2026).
Олимпиада-2026. Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии, Финляндия встретится с Италией, США против Дании
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17716 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
