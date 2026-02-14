Швеция нанесла 50+ бросков в створ двух матчах Олимпиады – 51 со Словакией, 60 с Италией. Это рекорд для Игр с участием НХЛ

Швеция нанесла 51 бросок в створ в матче со Словакией.

Сборная Швеции нанесла 51 бросок в створ в матче группового раунда Олимпиады со Словакией (5:3). В игре с Италией у них было 60 бросков.

Швеция стала первой командой, которая дважды на одной Олимпиаде с участием НХЛ сделала 50 и более бросков в створ за матч.

Напомним, НХЛ и ее игроки принимали участие в шести турнирах (1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2026).

