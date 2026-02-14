  • Спортс
Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше

Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров Олимпиады-2026.

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски набрал 2 (1+1) очка в матче со Швецией (3:5) и догнал Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров олимпийского хоккейного турнира.

В активе 21-летнего форварда стало 6 (3+3) результативных действий за 3 игры. У канадца также 6 (1+5) баллов, но на один проведенный матч меньше. Замыкает тройку швед Лукас Рэймонд – 5 (1+4) очков за 3 матча.

Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17716 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Юрай просто машина , на обоих сторонах пашет , сегодня очень красиво прошил Маркстрема, и Далибора Дворски тоже отмечу , молодой талант Словаков, в каждой игре набирает очки.
Юрай просто машина , на обоих сторонах пашет , сегодня очень красиво прошил Маркстрема, и Далибора Дворски тоже отмечу , молодой талант Словаков, в каждой игре набирает очки.
Бревно
У МакДевида завтра Франция. Авоську накидает.
У МакДевида завтра Франция. Авоську накидает.
5 очей наберёт
5 очей наберёт
6
Остановите этого парня кто-нибудь, а ведь ему всего 21 год, видимо Олимпиада, это его турнир)
Остановите этого парня кто-нибудь, а ведь ему всего 21 год, видимо Олимпиада, это его турнир)
Ну он и в Монреале играет отлично.
У Монреаля хорошее будущее и отличные скауты. Сан-Хосе - Монреаль как финал кубка Стэнли в будущем - вот это да, кто бы мог поверить?
Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву
