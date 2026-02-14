Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров ОИ – по 6 очков. Канадец провел на матч меньше

Слафковски догнал Макдэвида в гонке бомбардиров Олимпиады-2026.

Нападающий сборной Словакии Юрай Слафковски набрал 2 (1+1) очка в матче со Швецией (3:5) и догнал Коннора Макдэвида в гонке бомбардиров олимпийского хоккейного турнира.

В активе 21-летнего форварда стало 6 (3+3) результативных действий за 3 игры. У канадца также 6 (1+5) баллов, но на один проведенный матч меньше. Замыкает тройку швед Лукас Рэймонд – 5 (1+4) очков за 3 матча.

Слафковски забил 10-й гол в 10 матчах на ОИ – больше всех среди действующих игроков. 21-летний словак обошел Ягра и Саку Койву