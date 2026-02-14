Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского: «Просто так совпало. Вратари могут подраться один раз в сезоне, злоупотреблять этим не стоит»
Шарипзянов о драках Бобровского и Василевского в НХЛ: просто так совпало.
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился мнением о драках вратарей.
В этом сезоне голкипер «Флориды» Сергей Бобровский подрался с Алексом Недельковичем в матче НХЛ против «Сан-Хосе» (1:4), позднее вратарь «Тампы» Андрей Василевский вступил в драку с Джереми Свайменом в игре между «Тампой» и «Бостоном» (6:5 Б).
«Просто так совпало в НХЛ, что сначала Бобровский подрался, потом Василевский. Так принято, что если один вратарь лезет в драку, другой подключается.
Думаю, один раз в сезоне вратари могут подраться, а злоупотреблять этим точно не стоит», – сказал Шарипзянов.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17712 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Legalbet
