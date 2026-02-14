Вячеслав Буцаев: «Отсутствие России отнимает у Олимпиады интригу и зрелищность. Без нас Игры не такие интересные, какими могли бы быть»

Вячеслав Буцаев: отсутствие России отнимает у Олимпиады интригу и зрелищность.

Бывший нападающий сборной России Вячеслав Буцаев высказался об отсутствии российской национальной команды на Играх в Италии.

«Всегда интересно смотреть за хоккеем на Олимпиаде , хоть там нет сборной России . На ней представлены сильнейшие команды мира.

Жаль, что в этот раз на Играх нет нашей сборной. Ее отсутствие отнимает у турнира интригу и зрелищность. Без нашего участия Олимпийские Игры не такие интересные, какими могли бы быть», – сказал Буцаев.

