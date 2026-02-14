Вячеслав Буцаев: «Отсутствие России отнимает у Олимпиады интригу и зрелищность. Без нас Игры не такие интересные, какими могли бы быть»
Вячеслав Буцаев: отсутствие России отнимает у Олимпиады интригу и зрелищность.
Бывший нападающий сборной России Вячеслав Буцаев высказался об отсутствии российской национальной команды на Играх в Италии.
«Всегда интересно смотреть за хоккеем на Олимпиаде, хоть там нет сборной России. На ней представлены сильнейшие команды мира.
Жаль, что в этот раз на Играх нет нашей сборной. Ее отсутствие отнимает у турнира интригу и зрелищность. Без нашего участия Олимпийские Игры не такие интересные, какими могли бы быть», – сказал Буцаев.
Фазель о КХЛ: «Россияне привыкли играть в «балет на льду» – не любят много физического контакта. Здорово, что хоккеисты из Канады и США добавляют силовой борьбы»
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17712 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Например сколько сб. России выиграла бы матчей в группе, один, два или три?
Смогла бы навязать борьбу фаворитам, США и Канаде?
Смогла бы наконец пройти финнов?
Как бы сборная России решала проблему отсутствия классных центров?
Смогла бы с пользой встроить в игру Сашу Овечкина?
Сработала ли бы магия Кучерова при сильном давлении и отсутствии привычных партнеров?
Смогли бы супер вратари сборной в одиночку выигрывать матчи?
Способен был бы российский ТШ переиграть тактически нхловских тренеров?
Смог бы Роман Ротенберг превзойти себя по количеству и лютости бреда?)))
В итоге получается пара действительно качественных матчей.