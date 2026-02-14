  • Спортс
  Вячеслав Буцаев: «Отсутствие России отнимает у Олимпиады интригу и зрелищность. Без нас Игры не такие интересные, какими могли бы быть»
14

Вячеслав Буцаев: «Отсутствие России отнимает у Олимпиады интригу и зрелищность. Без нас Игры не такие интересные, какими могли бы быть»

Вячеслав Буцаев: отсутствие России отнимает у Олимпиады интригу и зрелищность.

Бывший нападающий сборной России Вячеслав Буцаев высказался об отсутствии российской национальной команды на Играх в Италии.

«Всегда интересно смотреть за хоккеем на Олимпиаде, хоть там нет сборной России. На ней представлены сильнейшие команды мира.

Жаль, что в этот раз на Играх нет нашей сборной. Ее отсутствие отнимает у турнира интригу и зрелищность. Без нашего участия Олимпийские Игры не такие интересные, какими могли бы быть», – сказал Буцаев.

Фазель о КХЛ: «Россияне привыкли играть в «балет на льду» – не любят много физического контакта. Здорово, что хоккеисты из Канады и США добавляют силовой борьбы» 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
14 комментариев
Интересно, что все эти люди, которые расстраиваются сейчас из-за отстранения сборной России, говорили во время Игр-2018...
И не надоело каждый день одно и тоже повторять про отсутствие РФ...
Интриги конечно значительно меньше.
Например сколько сб. России выиграла бы матчей в группе, один, два или три?
Смогла бы навязать борьбу фаворитам, США и Канаде?
Смогла бы наконец пройти финнов?
Как бы сборная России решала проблему отсутствия классных центров?
Смогла бы с пользой встроить в игру Сашу Овечкина?
Сработала ли бы магия Кучерова при сильном давлении и отсутствии привычных партнеров?
Смогли бы супер вратари сборной в одиночку выигрывать матчи?
Способен был бы российский ТШ переиграть тактически нхловских тренеров?
Смог бы Роман Ротенберг превзойти себя по количеству и лютости бреда?)))
Ответ Al561
Интриги конечно значительно меньше. Например сколько сб. России выиграла бы матчей в группе, один, два или три? Смогла бы навязать борьбу фаворитам, США и Канаде? Смогла бы наконец пройти финнов? Как бы сборная России решала проблему отсутствия классных центров? Смогла бы с пользой встроить в игру Сашу Овечкина? Сработала ли бы магия Кучерова при сильном давлении и отсутствии привычных партнеров? Смогли бы супер вратари сборной в одиночку выигрывать матчи? Способен был бы российский ТШ переиграть тактически нхловских тренеров? Смог бы Роман Ротенберг превзойти себя по количеству и лютости бреда?)))
Ну да, на бумаге у нас всегда большие ожидания, а на деле - что интересного показала Россия на 2 последних НХЛовских олимпиадах? В Ванкувере - вынос Латвии 8:2, мучение со словаками - 1:2 б, ну с Чехией был зрелищный матч - 4:2, дальше все знают, вспоминать не хочется. В Сочи 5:2 со Словенией, 1:0 Б со Словакией, 2:3 Б с США, дежурный вынос Норвегии, дальше 1:3 с Финляндией, причем играли плохо, вспомнить нечего.
В итоге получается пара действительно качественных матчей.
Для нас конечно интереснее было бы с российской сборной. Другая им странам пофигу. Да и противостояние канадцев с советами осталось в далёком прошлом.
Если бы там была Россия вместо Франции,например,было бы интересней.А так,для всех,кроме россиян,это абсолютно безразлично
Да все норм. Смотрим хоккей.
Получается, интрига и зрелищность в Ванкувере и Сочи заканчивались после 1/4 финала.
