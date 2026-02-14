  • Спортс
Кросби обошел Овечкина по очкам на Олимпиадах – 12 против 11. Канадец провел на 2 игры меньше

Сидни Кросби обошел Александра Овечкина по очкам на Олимпиадах.

Капитан сборной Канады Сидни Кросби забросил шайбу в матче со Швейцарией (5:1) и обошел Александра Овечкина по очкам, набранным на олимпийских хоккейных турнирах.

Для Кросби это третья Олимпиада в карьере. На его счету 12 (5+7) баллов в 15 матчах на Играх (2010, 2014, 2026).

Овечкин также трижды участвовал в олимпийском хоккейном турнире (2006, 2010, 2014) и набрал 11 (8+3) очков в 17 матчах.

Рекорд по результативным действиям на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2026) принадлежит финну Теему Селянне – 32 (17+15) очка в 30 матчах.

Канада еще сильнее, чем мы думали – громит Европу на Олимпиаде

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
20 комментариев
Ну Кросби и по очкам в НХЛ ведёт против Ови при меньшем количестве сыгранных игр.
Alex.K71
Ну Кросби и по очкам в НХЛ ведёт против Ови при меньшем количестве сыгранных игр.
Это уже ни в какие ворота не лезет !
Простите за каламбур ))
Alex.K71
Ну Кросби и по очкам в НХЛ ведёт против Ови при меньшем количестве сыгранных игр.
А по шайбам проигрывает там и там.
Кросби конечно безусловно уже легенда, идёт на третье олимпийское золотишко
Кросби не тянут за уши. Канадцы-команда, играют все.
Ну Кросби очки набирает не только в матчах с италиями и франциями, как некоторые "лигенды"))
iExpert
Ну Кросби очки набирает не только в матчах с италиями и франциями, как некоторые "лигенды"))
Посмотрим, сколько он наберет завтра с французами
Вася Путин
Посмотрим, сколько он наберет завтра с французами
Ну как? Сойдет?)
Провёл на две игры меньше, выиграл на 2 золото больше...
Похоже что у Теему рекорд на века
ermol@y
Похоже что у Теему рекорд на века
Ну если НХЛ не будет пропускать ОИ, то Селебрини вполне может обойти за 5 Игр
bolshovandrey
Ну если НХЛ не будет пропускать ОИ, то Селебрини вполне может обойти за 5 Игр
Селебрини до уровня Макдэвида не дойдет. Какой Селянне?
Удивлён, что у него вообще очков меньше было, при двух финалах за плечами
Про золотые медали можно и не вспоминать.
Ничего удивительного
Кросби это Кросби 👍
