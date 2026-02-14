Кросби обошел Овечкина по очкам на Олимпиадах – 12 против 11. Канадец провел на 2 игры меньше

Сидни Кросби обошел Александра Овечкина по очкам на Олимпиадах.

Капитан сборной Канады Сидни Кросби забросил шайбу в матче со Швейцарией (5:1) и обошел Александра Овечкина по очкам, набранным на олимпийских хоккейных турнирах.

Для Кросби это третья Олимпиада в карьере. На его счету 12 (5+7) баллов в 15 матчах на Играх (2010, 2014, 2026).

Овечкин также трижды участвовал в олимпийском хоккейном турнире (2006, 2010, 2014) и набрал 11 (8+3) очков в 17 матчах.

Рекорд по результативным действиям на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (1998, 2002, 2006, 2010, 2014 и 2026) принадлежит финну Теему Селянне – 32 (17+15) очка в 30 матчах.

