  • Кузнецов о Никите Зайцеве: «Молчаливый человек. Мне кажется, ему и жить-то неинтересно, ха-ха-ха!»
8

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов заявил, что не устраивает ритуалы перед матчами.

– Ты принес много добродушия в раздевалку «Салавата Юлаева». Где грань, чтобы веселье не перетекло в пофигизм?

– Мне кажется, все начинается за пару часов до игры. В обычные дни улыбка и юмор только помогают – хочется возвращаться в атмосферу, где хорошо, весело. Туда, где хорошо, всегда тянет. В раздевалке важно сохранить эту легкость, но без запредельных шуток, все аккуратно, на грани.

– Но у тебя и запредельных шуток много.

– Поверь, есть и хуже, ха-ха.

– Ты из тех, кто устраивает танцы перед выходом на лед?

– Я не против, но сам не устраиваю. Обычно выхожу из раздевалки одним из последних. Каждый настраивается по-своему – это личное.

– В «Вашингтоне» был лай собаки, разные ритуалы. Тебе это близко?

– Прикольно. Это часть культуры. У них так принято, у каждого свои ритуалы перед игрой. Раз получилось – и делают постоянно.

– Никита Зайцев (экс-игрок НХЛ, сейчас выступает за СКА – Спортс’‘), например, смотрел на это с большим удивлением.

– Ну он такой человек – молчаливый. Мне кажется, ему и жить-то неинтересно, ха-ха-ха! – сказал Кузнецов.

Кузнецов о новом контракте: «Разговоров еще не было – люди смотрят, как все работает. Я выгляжу сказочным персонажем для многих, а когда узнают изнутри, мнение меняется»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
8 комментариев
чей-то подозрительно много стало Кузнецова... не к добру
Ответ Odissey ru
чей-то подозрительно много стало Кузнецова... не к добру
Не факт. Ха-ха
Ответ Odissey ru
чей-то подозрительно много стало Кузнецова... не к добру
когда у нас пара еольуовых была кубок выиграли может с кузнецовыми то же выиграем 🏆 😂
Даже не знаю, кому более жить не интересно - просто молчаливому, или тому, кому для интереса кокс нужен.
Кузнецов правильно себя назвал - сказочный ...
Кузя позитивный человек🔥
Давно пора этому весельчаку уходить в КВН, ха-ха-ха.
