Кравчук о Канаде на ОИ: «Помимо мастерства, бросился в глаза командный дух. Когда Макдэвид и Макар бросаются под шайбы, это вдохновляет всех»

Кравчук о Канаде на ОИ: помимо мастерства, бросился в глаза командный дух.

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук оценил игру сборной Канады на Олимпиаде-2026. Команда одержала победы над Чехией и Швейцарией с общим счетом 10:1.

«На старте очень понравилась сборная Канады. У чехов – очень крепкая команда, но она тем не менее крупно проиграла.

Помимо мастерства у канадцев бросился в глаза командный дух. Когда такие игроки, как Макдэвид или Макар , пластаются и бросаются под шайбы, не боясь получить травму, это вдохновляет всю команду.

Еще один плюс канадцев – вратарь Биннингтон, против чехов он сыграл безупречно. Когда у такой команды такой вратарь, вопрос о фаворите номер один может отпасть», – сказал Кравчук.

