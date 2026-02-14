  • Спортс
  • Агент Черных о контракте Панарина с «Лос-Анджелесом»: «Он выбирал в пользу семьи. Климат, обстановка, быт – «Кингс» были оптимальным вариантом»
17

Агент Александр Черных рассказал, чем руководствовался Артемий Панарин при подписании контракта с «Лос-Анджелесом».

34-летний форвард перешел из «Рейнджерс» в «Кингс» и продлил соглашение с новым клубом на 2 года и 11 млн долларов за сезон.

– Вам удалось пообщаться с Артемием Панариным после заключения контракта? Он объяснил, почему выбрал именно «Лос-Анджелес»?

– Да, мы пообщались с ним. Он сказал, что исходил из того, что будет лучше для семьи и для детей, а потом уже для него. По этим параметрам «Лос-Анджелес» был самый оптимальный вариант.

– И хороший климат, и большой город?

– И климат, и обстановка, и бытовые вопросы. Панарин уже давно играет в НХЛ и ему есть, с чем сравнивать. У него были более выгодные предложения и по деньгам, и по срокам. Но он сказал, что выбирал в пользу семьи.

– А как насчет кубковых перспектив?

– Мы не знаем в итоге, куда та или иная команда сможет пройти в плей-офф. У него контракт на два года, и «Лос-Анджелес» с его помощью еще может порадовать болельщиков, – сказал Черных.

Панарин будет играть за «Лос-Анджелес» под 72-м номером. Маскот Бэйли ранее носил свитер с этим числом и просил выкуп за него (Mayor`s Manor)

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
17 комментариев
Конечно это так, спортивная сторона в этом контракте на втором месте
Ответ Рубин2003
Конечно это так, спортивная сторона в этом контракте на втором месте
Набирать очки он продолжит сто процентов, а значит, будет полезен команде. Спортивная сторона на втором месте если бы хлеб в кахаэль вернулся
Не мне Панаре советовать, но - если слухи правдивы -, очень жаль что не поехал в Сан-Хосе. Климат даже лучше, до того же Эл ЭЙ 500км, а рядом играет через 5 лет лучший игрок мира, которому Тёма мог бы стать шикарным дядькой-наставником. И акулы в ближайшие 5 лет всяко шире окно возможностей имеют, чем короли. Странно, почему не захотел с Маклином, Мисой и Смитом поиграть(((
Ответ Алексaндр Молодкин
Не мне Панаре советовать, но - если слухи правдивы -, очень жаль что не поехал в Сан-Хосе. Климат даже лучше, до того же Эл ЭЙ 500км, а рядом играет через 5 лет лучший игрок мира, которому Тёма мог бы стать шикарным дядькой-наставником. И акулы в ближайшие 5 лет всяко шире окно возможностей имеют, чем короли. Странно, почему не захотел с Маклином, Мисой и Смитом поиграть(((
Может через пару лет туда же и обменяют в дедлайн, и там же он будет в итоге доигрывать, потому что переезжать далеко не надо и семья рядом.
Ответ Алексaндр Молодкин
Не мне Панаре советовать, но - если слухи правдивы -, очень жаль что не поехал в Сан-Хосе. Климат даже лучше, до того же Эл ЭЙ 500км, а рядом играет через 5 лет лучший игрок мира, которому Тёма мог бы стать шикарным дядькой-наставником. И акулы в ближайшие 5 лет всяко шире окно возможностей имеют, чем короли. Странно, почему не захотел с Маклином, Мисой и Смитом поиграть(((
Это кто "через 5 лет лучший игрок мира"?
Была бы спортивная составляющая, ушел бы в Колорадо или в Тампу. С королями шансов взять КС нет.
Ответ Гормек Лютый
Была бы спортивная составляющая, ушел бы в Колорадо или в Тампу. С королями шансов взять КС нет.
В Колорадо или Тампе потолка зарплат нет? Ну не хочет человек последние годы карьеры играть за лям, можно понять так то. Мы все за деньги работаем
Ответ 777тч
В Колорадо или Тампе потолка зарплат нет? Ну не хочет человек последние годы карьеры играть за лям, можно понять так то. Мы все за деньги работаем
Он заработал себе и своей семье на несколько жизней вперёд. Мог бы попытаться уйти за мечтой, но выбрал каблук и деньги. Я не осуждаю, это его выбор. Я не на его месте, но будь там, то выбрал бы КС.
Я конечно понимаю деньги наверное важнее, но мне лично очень жаль, что Артемий так странно выбирает развитие своей карьеры и по факту просто играет в регулярках, а так хотелось, чтобы он тащил ещё и в КС. По факту ведь теряет после дний шанс сыграть в кондетере
А как же бомжи на каждом углу?
