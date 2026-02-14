Агент Черных о контракте Панарина с «Лос-Анджелесом»: «Он выбирал в пользу семьи. Климат, обстановка, быт – «Кингс» были оптимальным вариантом»

Агент Черных о контракте Панарина с «Лос-Анджелесом»: он выбирал в пользу семьи.

Агент Александр Черных рассказал, чем руководствовался Артемий Панарин при подписании контракта с «Лос-Анджелесом ».

34-летний форвард перешел из «Рейнджерс» в «Кингс» и продлил соглашение с новым клубом на 2 года и 11 млн долларов за сезон.

– Вам удалось пообщаться с Артемием Панариным после заключения контракта? Он объяснил, почему выбрал именно «Лос-Анджелес»?

– Да, мы пообщались с ним. Он сказал, что исходил из того, что будет лучше для семьи и для детей, а потом уже для него. По этим параметрам «Лос-Анджелес» был самый оптимальный вариант.

– И хороший климат, и большой город?

– И климат, и обстановка, и бытовые вопросы. Панарин уже давно играет в НХЛ и ему есть, с чем сравнивать. У него были более выгодные предложения и по деньгам, и по срокам. Но он сказал, что выбирал в пользу семьи.

– А как насчет кубковых перспектив?

– Мы не знаем в итоге, куда та или иная команда сможет пройти в плей-офф. У него контракт на два года, и «Лос-Анджелес» с его помощью еще может порадовать болельщиков, – сказал Черных.

Панарин будет играть за «Лос-Анджелес» под 72-м номером. Маскот Бэйли ранее носил свитер с этим числом и просил выкуп за него (Mayor`s Manor)