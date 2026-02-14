  • Спортс
  • Рене Фазель: «Овечкин и Малкин – исключительные игроки. Саша – легенда, он зверь. Если есть желание, то пусть играет до 50 лет»
5

Рене Фазель: «Овечкин и Малкин – исключительные игроки. Саша – легенда, он зверь. Если есть желание, то пусть играет до 50 лет»

Бывший президент Международной федерации хоккея с шайбой (ИИХФ) Рене Фазель поделился мнением о карьерах Александра Овечкина и Евгения Малкина.

На счету 40-летнего Овечкина 919 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ – рекорд лиги.

– Стоит ли Овечкину идти к цели – 1000 голов без учета плей‑офф? Или королю хоккея уже можно отдохнуть?

– Я, наверное, последний человек, кто может давать советы Саше. Он же легенда, он зверь, понимаете? Я помню время, когда он уезжал в НХЛ, а год спустя это сделал и Малкин. Джино пришлось лететь в Америку через Финляндию, потому что у него был контракт с магнитогорским «Металлургом», и этот вопрос решался в ИИХФ.

В итоге две большие звезды оказались в НХЛ, и это очень хорошо для России. Потому что Ови и Джино уже два десятилетия замечательно представляют российский хоккей во всем мире. Они исключительные игроки.

Поэтому я не могу давать советы Овечкину. Он умный, пусть поступает так, как считает лучше. Он знает свое тело и возможности организма. Если есть желание, то пусть играет в хоккей хоть до 50 лет, – сказал Фазель.

Фазель о КХЛ: «Россияне привыкли играть в «балет на льду» – не любят много физического контакта. Здорово, что хоккеисты из Канады и США добавляют силовой борьбы»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Нужно делать 1000 и везти свои клюшки в музей
Але комментарии про Путин Team и прочее, тогда как у нас есть два великих хоккеиста
Да хоть до 70-ти. И лучше в ночной лиге.
Имею возможность купить козу, но не имею желания. Имею желание купить дом, но не имею возможности. Так выпьем за то, чтоб Желание Овечкина совпали с его возможностями-))))))))
Рекомендуем