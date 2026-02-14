Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)
Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит остаток регулярки из-за травмы.
По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо» Фредерик Клаэссон пропустит как минимум остаток регулярного FONBET чемпионата КХЛ из-за травмы.
33-летний швед неудачно упал после столкновения с Романом Горбуновым во время матча с «Автомобилистом» (2:1). Он смог покинуть площадку только с помощью партнеров.
В этом сезоне Клаэссон провел 50 матчей и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 5».
Вячеслав Козлов о Клаэссоне: «По травме ничего не могу сказать, доктор поехал с ним на снимок»
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Выглядело страшно, большие сомнения, что в плей-офф вернется(
У него так страшно нога вывернулась во время падения, боюсь сезон для него закончен. Здоровья Фредерику!
Второй защ выбыл у нас(
Он особо погоды не делал. 33 года-это много. Это потеря скорости,а это ничем не компенсируешь.
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем