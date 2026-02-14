Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит минимум остаток регулярки из-за травмы. Игрок неудачно упал в матче с «Автомобилистом» («СЭ»)

Защитник «Динамо» Клаэссон пропустит остаток регулярки из-за травмы.

По информации «Спорт-Экспресса», защитник «Динамо » Фредерик Клаэссон пропустит как минимум остаток регулярного FONBET чемпионата КХЛ из-за травмы.

33-летний швед неудачно упал после столкновения с Романом Горбуновым во время матча с «Автомобилистом» (2:1). Он смог покинуть площадку только с помощью партнеров.

В этом сезоне Клаэссон провел 50 матчей и набрал 6 (1+5) очков при полезности «минус 5».

Вячеслав Козлов о Клаэссоне: «По травме ничего не могу сказать, доктор поехал с ним на снимок»