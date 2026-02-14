Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш. Их попросили «ткнуть голову» через отверстие в листе бумаги. Хоккеисты неверно поняли задачу и не справились с первого раза
Игроки «Коламбуса» попались на розыгрыш.
Игрокам «Коламбуса» попались на розыгрыш со стороны клуба.
Хоккеистам дали лист бумаги с отверстием по середине и попросили «ткнуть голову через бумагу» (шутка построена на игре слов: в оригинале используется слово poke, из-за чего фраза может означать «просунуть голову через бумагу» – Спортс’‘).
Защитник Джейкоб Кристиансен и его одноклубник сначала попытались надеть лист бумаги на голову, но нашли правильное решение.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «Коламбуса»
