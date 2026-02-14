Кузнецов о новом контракте: «Разговоров еще не было – люди смотрят, как все работает. Я выгляжу сказочным персонажем для многих, а когда узнают изнутри, мнение меняется»

Кузнецов о новом контракте: разговоров еще не было.

Нападающий «Салавата Юлаева » Евгений Кузнецов поделился мнением о возможном продлении контракта.

33-летний хоккеист перешел в уфимский клуб по ходу сезона и набрал 7 (1+6) очков в 8 матчах при полезности «плюс 5».

– В будущем финансовый вопрос для тебя не станет решающим?

– Нет. Мне нужно столько, сколько могу съесть. Этого достаточно.

– С агентом уже обсуждаете новый контракт?

– Он, думаю, только выдохнул. Разговоров еще не было. Я такой человек: мы можем договориться за минуту. Больше, наверное, люди хотят посмотреть, как все работает. Со стороны я для многих выгляжу каким-то сказочным персонажем, а когда узнают изнутри, мнение у людей меняется.

– Кажется, ваш союз с Виктором Козловым идеален: он знает тебя, а ты даешь команде то, что нужно.

– Я бы отметил весь тренерский штаб. Может, неправильно их хвалить, но это один из первых моментов в карьере, когда весь штаб на одной волне. Никто ни про кого не шепчется за спиной.

Для меня это так удивительно: нет скандалов, интриг, расследований. Все спокойно, по-семейному. Поначалу даже ждал, что где-то появится какая-то «желтуха». Но ее нет, – сказал Кузнецов.

«Женя – молодец, отомстил». Кузнецов оторвался против «Металлурга»