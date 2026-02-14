  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кузнецов о новом контракте: «Разговоров еще не было – люди смотрят, как все работает. Я выгляжу сказочным персонажем для многих, а когда узнают изнутри, мнение меняется»
18

Кузнецов о новом контракте: «Разговоров еще не было – люди смотрят, как все работает. Я выгляжу сказочным персонажем для многих, а когда узнают изнутри, мнение меняется»

Кузнецов о новом контракте: разговоров еще не было.

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов поделился мнением о возможном продлении контракта.

33-летний хоккеист перешел в уфимский клуб по ходу сезона и набрал 7 (1+6) очков в 8 матчах при полезности «плюс 5».

– В будущем финансовый вопрос для тебя не станет решающим?

– Нет. Мне нужно столько, сколько могу съесть. Этого достаточно.

– С агентом уже обсуждаете новый контракт?

– Он, думаю, только выдохнул. Разговоров еще не было. Я такой человек: мы можем договориться за минуту. Больше, наверное, люди хотят посмотреть, как все работает. Со стороны я для многих выгляжу каким-то сказочным персонажем, а когда узнают изнутри, мнение у людей меняется.

– Кажется, ваш союз с Виктором Козловым идеален: он знает тебя, а ты даешь команде то, что нужно.

– Я бы отметил весь тренерский штаб. Может, неправильно их хвалить, но это один из первых моментов в карьере, когда весь штаб на одной волне. Никто ни про кого не шепчется за спиной.

Для меня это так удивительно: нет скандалов, интриг, расследований. Все спокойно, по-семейному. Поначалу даже ждал, что где-то появится какая-то «желтуха». Но ее нет, – сказал Кузнецов.

«Женя – молодец, отомстил». Кузнецов оторвался против «Металлурга»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЕвгений Кузнецов
logoКХЛ
logoВиктор Козлов
logoСалават Юлаев
logoСпорт-Экспресс
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сказочным, но только не персонажем.
Ответ serginn
Сказочным, но только не персонажем.
то определение уже занято ротенбергом
Сказочный - ключевое слово
Да нормальные парень че вы до копались до него , лично мне он нравится и думаю не только мне) , зажгет еще парень . В НХЛ поиграл все завоевал, но человек с настроением че поделать веселые).
Можно подумать о рекорде, побывать в каждом клубе КХЛ.
Ответ Aleksandr Suchilkin
Можно подумать о рекорде, побывать в каждом клубе КХЛ.
пусть играет в Салавате до конца карьеры в том же духе что и сейчас и этого будет достаточно
если бы не мяу мяу женька мог бы лет до 40 в нхл играть
Ответ yakov petrov
если бы не мяу мяу женька мог бы лет до 40 в нхл играть
Мяу мяу это синтетика для малолеток без башки. Кузя же на "первом" канале засветился. Ошибку конечно совершил, репутацию и карьеру себе сильно запятнал. Больше чем уверен, что сейчас он чист - и головой и духом.
Ответ djamel
Мяу мяу это синтетика для малолеток без башки. Кузя же на "первом" канале засветился. Ошибку конечно совершил, репутацию и карьеру себе сильно запятнал. Больше чем уверен, что сейчас он чист - и головой и духом.
не только мяу мяу! там алкоголь еще дружит хорошо с ним!
Внутри там ничего нет. С детства был балаболом глупым
Ответ ugmyanswer
Внутри там ничего нет. С детства был балаболом глупым
Ты его с детства знаешь?
Ответ Sibai
Ты его с детства знаешь?
Да
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Салават Юлаев» выиграл 6-й матч подряд – сегодня 4:3 с «Металлургом», у Ремпала решающий буллит, гол и передача. Кузнецов набрал 0+2, Броссо – 2+1
13 февраля, 16:54
Генменеджер «Салавата» об истории Кузнецова с кокаином: «Мы все из того времени, когда подобные вещи были распространены. Мы не говорили на эту тему, Козлов взял ответственность на себя»
1 февраля, 14:47
Козлов о Кузнецове после 2:1 с «Сочи»: «Салават» взял Евгения на выезд. Он готовится, восстанавливается, но не факт, что сыграет»
24 января, 18:01
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
48 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
сегодня, 22:45
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем