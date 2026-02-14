11 080 зрителей посетили матч «Сибирские Снайперы» – «Красноярские Рыси». Это новый рекорд регулярок МХЛ

В МХЛ побит рекорд посещаемости матча регулярного чемпионата.

Игру «Сибирских Снайперов » с «Красноярскими Рысями » (4:1, второй период) на «Сибирь-Арене» в Новосибирске посетили 11 080 зрителей.

Рекорд лиги с учетом плей-офф принадлежит четвертому и шестому матчам финальной серии Кубка Харламова-2025 между «СКА-1946» и МХК «Спартак», которые проходили в Санкт-Петербурге (12 010 и 12 036 человек).

Отметим, что клуб из Новосибирска проводит 1000-й матч в лиге и устроил праздник к этому событию. «Снайперы» и «Рыси» выступает в Серебряном (втором по рангу) дивизионе Восточной конференции.

