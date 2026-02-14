11 080 зрителей посетили матч «Сибирские Снайперы» – «Красноярские Рыси». Это новый рекорд регулярок МХЛ

  • Спортс
8

В МХЛ побит рекорд посещаемости матча регулярного чемпионата.

Игру «Сибирских Снайперов» с «Красноярскими Рысями» (4:1, второй период) на «Сибирь-Арене» в Новосибирске посетили 11 080 зрителей.

Рекорд лиги с учетом плей-офф принадлежит четвертому и шестому матчам финальной серии Кубка Харламова-2025 между «СКА-1946» и МХК «Спартак», которые проходили в Санкт-Петербурге (12 010 и 12 036 человек).

Отметим, что клуб из Новосибирска проводит 1000-й матч в лиге и устроил праздник к этому событию. «Снайперы» и «Рыси» выступает в Серебряном (втором по рангу) дивизионе Восточной конференции.

Песец Сеня стал талисманом «Сибирских Снайперов» из МХЛ: «К нам пришел Песец»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт МХЛ
logoМХЛ
рекорды
болельщики
logoКХЛ
logoСибирские Снайперы
logoСибирь
Сибирь-Арена
logoКрасноярские Рыси
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Хоккей живет в России это круто 💪👍красавцы
Ответ sd4fmwrvz8
Хоккей живет в России это круто 💪👍красавцы
Ну за МХЛ в принципе интересно наблюдать, играют достаточно открыто, показывают хорошие скорости, что добавляет интереса к просмотру и самое главное не опираются на результат, вообщем , играют практически также как в лучших молодёжных лигах северной Америки ну потому что многое переняли именно от них ) от сюда и результат такой . Имхо)
Все-таки, Новосибирск - это хоккейный город ⛄️
Лучшая лига мира получается)
13.02. на матче этих же соперников было 1544 человека, а тут аж в 9 раз больше. И в среднем по палате посещаемость 1500 примерно. Только с Омском было больше 6К и по 3-4 на играх с Тюменью. Получается рекорд ради горячей новости.
Интересно было бы посмотреть статистику посещаемости мхл по годам ) мне кажется сейчас больше ходят, чем условно 10 лет назад
Хорошо играют! И хорошо показывают!Очень нравится , как показывают домашние игры Сибирских Снайперов! При каждом удобном случае,показывают болельщиков на трибунах.Всегда приятно увидеть себя или знакомых по телевизору!
