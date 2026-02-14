Фазель о КХЛ: «Россияне привыкли играть в «балет на льду» – не любят много физического контакта. Здорово, что хоккеисты из Канады и США добавляют силовой борьбы»

Фазель о КХЛ: россияне привыкли играть в «балет на льду».

Глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель заявил, что россияне играют в «балетный хоккей». Фазель возглавлял ИИХФ в 1994–2021 годах, ранее швейцарец работал арбитром.

– Вы сами в прошлом были арбитром. Как вам уровень судейства в КХЛ? Я вот смотрю НХЛ, и там арбитры иногда такие моменты пропускают – ужас просто.

– Я думаю, что каток североамериканского размера (ширина 26 м) дает огромное преимущество для игры. Она становится гораздо более интенсивной, быстрой, с большим количеством силовых контактов. Мне это очень нравится, теперь мы периодически видим подобный стиль в играх КХЛ. И все это фантастически поддерживают зрители.

КХЛ скоро пять миллионов болельщиков на своих матчах соберет, а ведь еще не кончился регулярный чемпионат. Я помню плей‑офф прошлой весной, в Москве. Люди во дворцах болели потрясающе, и всегда был аншлаг.

Правда, по стилю игры есть нюанс. Россияне привыкли играть в «балет на льду», как я его называю. Они не любят слишком много физического контакта: их игра более техничная, упор на скорость, легкость и технику катания. Но очень здорово, что в КХЛ приезжает достаточно канадских и американских игроков, что добавляет в игру больше силовой борьбы.

Не забывайте, что, когда Россия вернется в международный хоккей, то не сможет побеждать, играя только в «балетный хоккей». Нужно привыкнуть к более жесткой игре.

В этом смысле мне нравится «Шанхай ». У них канадский тренер, они играют немного более «физически», чем привыкли в России. Я не большой поклонник силового хоккея – честно скажу, мне больше нравится «балетный хоккей». Но на международной арене просто необходим правильный баланс техники и «физики».

Еще я удивлен, что иногда болельщики в КХЛ ругают арбитров. Я вам так скажу: в КХЛ очень хорошие судьи, и в этом нет повода сомневаться. Я слежу за другими лигами, особенно за Швейцарией. У вас хорошие судьи, просто поверьте – они очень хорошие.

Я имею в виду, что иногда игрок не попадает в пустые ворота. Нет проблем, это нормально, все могут ошибаться. Но когда судья пропускает нарушение или дает его ошибочно – это сразу что‑то из ряда вон выходящее. Эй, судьи – тоже люди! Они не роботы, а такие же, как мы с вами.

Давайте попробуем поставить себя на их место. Хоккей – очень быстрая игра, решения нужно принимать в долю секунды. Это очень нелегко, тем более когда ты бегаешь на коньках наравне с профессиональными хоккеистами и должен держать игру под контролем.

У вас хорошие арбитры, пусть они делают свою работу. И пусть они допускают ошибки иногда. Это ведь часть игры! Было бы очень скучно, если бы арбитр не делал ошибки вообще. И если я вернусь к каждому голу, забитому командой, то за ним стоит какая‑то ошибка вратаря, защитника, неправильный технический прием и прочее. Лишь малую часть голов действительно забивают без ошибок.

Так что хоккей состоит из ошибок. Но именно за это мы его и любим, – сказал Фазель.

