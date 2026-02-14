  • Спортс
  • Фазель о КХЛ: «Россияне привыкли играть в «балет на льду» – не любят много физического контакта. Здорово, что хоккеисты из Канады и США добавляют силовой борьбы»
63

Фазель о КХЛ: «Россияне привыкли играть в «балет на льду» – не любят много физического контакта. Здорово, что хоккеисты из Канады и США добавляют силовой борьбы»

Фазель о КХЛ: россияне привыкли играть в «балет на льду».

Глава судейско-экспертного комитета КХЛ Рене Фазель заявил, что россияне играют в «балетный хоккей». Фазель возглавлял ИИХФ в 1994–2021 годах, ранее швейцарец работал арбитром.

– Вы сами в прошлом были арбитром. Как вам уровень судейства в КХЛ? Я вот смотрю НХЛ, и там арбитры иногда такие моменты пропускают – ужас просто.

– Я думаю, что каток североамериканского размера (ширина 26 м) дает огромное преимущество для игры. Она становится гораздо более интенсивной, быстрой, с большим количеством силовых контактов. Мне это очень нравится, теперь мы периодически видим подобный стиль в играх КХЛ. И все это фантастически поддерживают зрители.

КХЛ скоро пять миллионов болельщиков на своих матчах соберет, а ведь еще не кончился регулярный чемпионат. Я помню плей‑офф прошлой весной, в Москве. Люди во дворцах болели потрясающе, и всегда был аншлаг.

Правда, по стилю игры есть нюанс. Россияне привыкли играть в «балет на льду», как я его называю. Они не любят слишком много физического контакта: их игра более техничная, упор на скорость, легкость и технику катания. Но очень здорово, что в КХЛ приезжает достаточно канадских и американских игроков, что добавляет в игру больше силовой борьбы.

Не забывайте, что, когда Россия вернется в международный хоккей, то не сможет побеждать, играя только в «балетный хоккей». Нужно привыкнуть к более жесткой игре.

В этом смысле мне нравится «Шанхай». У них канадский тренер, они играют немного более «физически», чем привыкли в России. Я не большой поклонник силового хоккея – честно скажу, мне больше нравится «балетный хоккей». Но на международной арене просто необходим правильный баланс техники и «физики».

Еще я удивлен, что иногда болельщики в КХЛ ругают арбитров. Я вам так скажу: в КХЛ очень хорошие судьи, и в этом нет повода сомневаться. Я слежу за другими лигами, особенно за Швейцарией. У вас хорошие судьи, просто поверьте – они очень хорошие.

Я имею в виду, что иногда игрок не попадает в пустые ворота. Нет проблем, это нормально, все могут ошибаться. Но когда судья пропускает нарушение или дает его ошибочно – это сразу что‑то из ряда вон выходящее. Эй, судьи – тоже люди! Они не роботы, а такие же, как мы с вами.

Давайте попробуем поставить себя на их место. Хоккей – очень быстрая игра, решения нужно принимать в долю секунды. Это очень нелегко, тем более когда ты бегаешь на коньках наравне с профессиональными хоккеистами и должен держать игру под контролем.

У вас хорошие арбитры, пусть они делают свою работу. И пусть они допускают ошибки иногда. Это ведь часть игры! Было бы очень скучно, если бы арбитр не делал ошибки вообще. И если я вернусь к каждому голу, забитому командой, то за ним стоит какая‑то ошибка вратаря, защитника, неправильный технический прием и прочее. Лишь малую часть голов действительно забивают без ошибок.

Так что хоккей состоит из ошибок. Но именно за это мы его и любим, – сказал Фазель.

Фазель об арене для ОИ: «Игроки весом 100 кг, 3 матча в день. Огромный вызов для ледовара. Но я уверен, что все пройдет гладко – за исключением того, что России нет, а это уже катастрофа»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
63 комментария
Балетная школа у нас огого)
Ответ lightrip
Балетная школа у нас огого)
говорят что на Руси в хоккей учили играть балерины, поэтому хоккей балетный) а футбол - старцы, они бегать не могли и ходили по полю))
Данис Зарипов одобряет...
Канадцы играют в более быстрый и агрессивный хоккей, это правда. Плюс в НХЛ уезжают/берут больше технарей наших и бомбардиров, игроков третьего-четвертого звена у них у самих хватает. Но говорить о том, что КХЛ про балет и фигурное катание точно не стоит. Самые успешные команды типа ЦСКА, Локомотива, Металлурга играют как раз в очень плотный и силовой хоккей. Скорее стоит говорить о том, что не хватает ярких молодых технарей и умных хоккеистов, вроде Гусева и Шипачева (или Дацука, Федорова, Кучерова, Панарина), чем тех, кто боролся и в силовой умеют.
Ответ avku
Канадцы играют в более быстрый и агрессивный хоккей, это правда. Плюс в НХЛ уезжают/берут больше технарей наших и бомбардиров, игроков третьего-четвертого звена у них у самих хватает. Но говорить о том, что КХЛ про балет и фигурное катание точно не стоит. Самые успешные команды типа ЦСКА, Локомотива, Металлурга играют как раз в очень плотный и силовой хоккей. Скорее стоит говорить о том, что не хватает ярких молодых технарей и умных хоккеистов, вроде Гусева и Шипачева (или Дацука, Федорова, Кучерова, Панарина), чем тех, кто боролся и в силовой умеют.
Я бы сказал так, что ЦСКА, Локомотив, Металлург - это команды, которые играют в "автобус". И причина в том, что защитникам не хватает атакующих навыков, в частности прессинга на чужой половине площадки с последующей организацией атаки своей команды. Неспроста в финальных играх КХЛ (финалах конференций и финале кубка Гагарина) счет 1:0, 2:0, 2:1, 3:1 очень частое явление в отличии от 4:3, 5:2, 5:3, 5:4, 6:3, 6:4, 6:5, 7:3, 7:4, 7:5 и т.д.
Ответ AgentSM
Я бы сказал так, что ЦСКА, Локомотив, Металлург - это команды, которые играют в "автобус". И причина в том, что защитникам не хватает атакующих навыков, в частности прессинга на чужой половине площадки с последующей организацией атаки своей команды. Неспроста в финальных играх КХЛ (финалах конференций и финале кубка Гагарина) счет 1:0, 2:0, 2:1, 3:1 очень частое явление в отличии от 4:3, 5:2, 5:3, 5:4, 6:3, 6:4, 6:5, 7:3, 7:4, 7:5 и т.д.
Можно назвать автобусом. Можно назвать плотной игрой, которая не позволяет сопернику ничег сделать. Но точно нельзя назвать из игру балетом. А навыков и ярких игроков не хватает потому, что их не развивают. Вот и играют средние игроки в средний хоккей, а средние по канадским меркам игроки у нас становятся легионерами-лидерами по полезности.
И какое место занимает Шанхай со своим канадским хоккеем?
Ответ Евгений Котов
И какое место занимает Шанхай со своим канадским хоккеем?
Комментарий скрыт
Ответ Legioner78
Комментарий скрыт
Т.е. ваши домыслы против фактов? По взрослому 🙂
Для дуболомного хоккея много ума не надо, а играть в балет с комбинацией голова нужна
Ответ Diyas
Для дуболомного хоккея много ума не надо, а играть в балет с комбинацией голова нужна
Пересмотри финал кубка Стэнли сезона 94/95 и приходи, обсудим.
Ответ Diyas
Для дуболомного хоккея много ума не надо, а играть в балет с комбинацией голова нужна
"Дуболомный хоккей"? Это уже Ваша догадка. Ничего оскорбительного Фазель не закладывал в выражение "балетный хоккей", объяснил это достаточно подробно, но потом объединил в одно слово. И понятно, что в Северной Америке привыкли играть более жёстко, площадки меньше, это факт.
И голова нужна что бы целиком текст читать, а не только заголовок, а вот с этим у многих проблемы...
Нормально набросил так на вентилятор.
Это какие россияне привыкли без борьбы играть? Те, которые в НХЛ играют, что-ли? Фазель пьяный это говорил?
Вот что значит вырвать фразу из контекста для заголовка
"Россияне играют в балетный хоккей, и хорошо что есть канадцы, которые играют в силовой хоккей.
Но я люблю балетный хоккей."
Поток сознания :/
Ответ LoveGreguar
"Россияне играют в балетный хоккей, и хорошо что есть канадцы, которые играют в силовой хоккей. Но я люблю балетный хоккей." Поток сознания :/
Смотрел параллельно матчи ОИ, в которых играли канадцы и американцы, а также матчи КХЛ. Уровень канадцев и американцев и близко не сопоставим с уровнем команд КХЛ, причем не в пользу команд КХЛ.
Если вспомните Ванкувер 2010, то топовое звено КХЛ - Зарипов + Морозов + Зиновьев на фоне канадцев оказалось полностью растерянным
Ответ AgentSM
Смотрел параллельно матчи ОИ, в которых играли канадцы и американцы, а также матчи КХЛ. Уровень канадцев и американцев и близко не сопоставим с уровнем команд КХЛ, причем не в пользу команд КХЛ. Если вспомните Ванкувер 2010, то топовое звено КХЛ - Зарипов + Морозов + Зиновьев на фоне канадцев оказалось полностью растерянным
уровень команд КХЛ отличается от НХЛ, в которой играют 200-300 лучших игроков мира. какое открытие
традиционно намёл пурги. хорошо, что не остался дантистом - сколько зубов это спасло потенциальным клиентам)))
