  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: «Хоккейное сообщество скучает по участию России в турнирах. Они – члены хоккейной семьи, их с радостью примут обратно»
41

Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: «Хоккейное сообщество скучает по участию России в турнирах. Они – члены хоккейной семьи, их с радостью примут обратно»

Билл Дэйли: хоккейное сообщество скучает по участию России в турнирах.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о проведении Олимпиады-2026 без сборной России.

– Что вы думаете о текущем олимпийском турнире без России? Есть ли у вас ощущение, что чего-то не хватает?

– Думаю, все хоккейное сообщество скучает по участию российской команды в международных турнирах.

Они – члены хоккейной семьи, и в нужное время их с радостью примут обратно, – сказал Билл Дэйли.

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
logoБилл Дэйли
logoНХЛ
logoКХЛ
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoолимпийский хоккейный турнир
logoЧемпионат.com
logoОлимпиада-2026
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Ну так принимайте, какие проблемы. Процесс уже начался, другие федерации восстанавливают Россию и дают допуск на участие в соревнованиях.
Тардиф, ау?
Ответ Барин
Ну так принимайте, какие проблемы. Процесс уже начался, другие федерации восстанавливают Россию и дают допуск на участие в соревнованиях. Тардиф, ау?
В тексте есть ключевые слова "в нужное время".
Но кому-то достаточно для комментария заголовок прочитать и строчить.
Ответ Барин
Ну так принимайте, какие проблемы. Процесс уже начался, другие федерации восстанавливают Россию и дают допуск на участие в соревнованиях. Тардиф, ау?
Как связаны Тардиф и Дэйли?
Все эти заявление чистой виды политес, в плане возвращения России на международную арену, они ничего не значат.
Ответ Melnikov1968
Все эти заявление чистой виды политес, в плане возвращения России на международную арену, они ничего не значат.
Все знают и понимают, что должно произойти, чтобы Россия вернулась в большой спорт. Все эти высказывания - просто для заполнения информационного пространства
Ответ Андрей Шульга
Все знают и понимают, что должно произойти, чтобы Россия вернулась в большой спорт. Все эти высказывания - просто для заполнения информационного пространства
Балет Чайковского по ТВ ?
Овечкин опять не добрался до Олимпиады?
Ответ sled
Овечкин опять не добрался до Олимпиады?
для его же блага причем)
Ответ sled
Овечкин опять не добрался до Олимпиады?
Щас бы плюсов ловить на лучшем снайпере всех времен🤣
Лицемеры. У вас на это яиц не хватит
Комментарий удален пользователем
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Комментарий удален пользователем
Везде хозяина ищешь?
А на одном смешном и нелепом ресурсе эта новость подается как "Они – члены хоккейной семьи, и в нужное время их с радостью примут обратно, – сказал Билл Дэйли в эксклюзивном интервью с корреспондентом "название ресурса" Имя Фамилия. Угарают все)
Зачем выкладыаать этих персонажей с одними и теми же разговорами изо дня в день? Это пешки обычные, ничего не решают.
Кому ответил? Когда ответил? Это ли ответил?
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Саша Хмелевски: «Олимпиада без России – неполноценная, не хватает красивого хоккея. Приезду Франции рад разве что Да Коста»
13 февраля, 08:58
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
48 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
сегодня, 22:45
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем