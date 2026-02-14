Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: «Хоккейное сообщество скучает по участию России в турнирах. Они – члены хоккейной семьи, их с радостью примут обратно»

Билл Дэйли: хоккейное сообщество скучает по участию России в турнирах.

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о проведении Олимпиады-2026 без сборной России.

– Что вы думаете о текущем олимпийском турнире без России? Есть ли у вас ощущение, что чего-то не хватает?

– Думаю, все хоккейное сообщество скучает по участию российской команды в международных турнирах.

Они – члены хоккейной семьи, и в нужное время их с радостью примут обратно, – сказал Билл Дэйли.

Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»