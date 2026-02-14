Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: «Хоккейное сообщество скучает по участию России в турнирах. Они – члены хоккейной семьи, их с радостью примут обратно»
Билл Дэйли: хоккейное сообщество скучает по участию России в турнирах.
Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли ответил на вопрос о проведении Олимпиады-2026 без сборной России.
– Что вы думаете о текущем олимпийском турнире без России? Есть ли у вас ощущение, что чего-то не хватает?
– Думаю, все хоккейное сообщество скучает по участию российской команды в международных турнирах.
Они – члены хоккейной семьи, и в нужное время их с радостью примут обратно, – сказал Билл Дэйли.
Глава ИИХФ Тардиф: «Хотим, чтобы Россия и Беларусь вернулись как можно скорее. Это будет означать, что мир станет немного лучше. Мы следуем рекомендациям МОК»
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
41 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Тардиф, ау?
Но кому-то достаточно для комментария заголовок прочитать и строчить.