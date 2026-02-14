Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»

Микко Рантанен: Пеннанен – хороший тренер.

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен прокомментировал информацию о том, что команда потеряла доверие к главному тренеру команды Антти Пеннанену.

Сообщалось , что лидеры сборной Финляндии хотели пригласить Пола Мориса из «Флориды» на пост главного тренера.

«Ничего об этом не слышал, не читал никаких новостей.

Думаю, что Пеннанен хорош. Он дает нам свободу в атаке, но при этом у него есть некоторые требования к нам в обороне. Считаю, что против Швеции мы играли очень структурированно. У тренера хорошая структура.

За него приятно играть, если мы играем так, как он хочет, и хорошо защищаемся. Он действительно хороший тренер», – сказал Микко Рантанен.