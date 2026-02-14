Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
Микко Рантанен: Пеннанен – хороший тренер.
Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен прокомментировал информацию о том, что команда потеряла доверие к главному тренеру команды Антти Пеннанену.
Сообщалось, что лидеры сборной Финляндии хотели пригласить Пола Мориса из «Флориды» на пост главного тренера.
«Ничего об этом не слышал, не читал никаких новостей.
Думаю, что Пеннанен хорош. Он дает нам свободу в атаке, но при этом у него есть некоторые требования к нам в обороне. Считаю, что против Швеции мы играли очень структурированно. У тренера хорошая структура.
За него приятно играть, если мы играем так, как он хочет, и хорошо защищаемся. Он действительно хороший тренер», – сказал Микко Рантанен.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Походу это флоридских игроков делюга) далласкую братву в курс дела не ввели.
Походу это флоридских игроков делюга) далласкую братву в курс дела не ввели.
забавно, но когда в первой игре они попытались играть так как привыкли там в своих флоридах, их отвозили, как котят (опять параллель с Флоридой, кстати). а когда им напомнили, что они сборная Финляндии, и они сыграли соответствующе... результат налицо.
забавно, но когда в первой игре они попытались играть так как привыкли там в своих флоридах, их отвозили, как котят (опять параллель с Флоридой, кстати). а когда им напомнили, что они сборная Финляндии, и они сыграли соответствующе... результат налицо.
Так и надо, как вчера. За последние 5 матчей (три на T4N и два на ОИ) именно вчера они сыграли в хороший такой, целостный и системный хоккей. Ну, и Саросу респект, не подвел.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем