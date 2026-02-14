  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»
3

Рантанен о недовольстве Пеннаненом: «Ничего об этом не слышал, хороший тренер. Он дает нам свободу в атаке, но у него есть требования в обороне»

Микко Рантанен: Пеннанен – хороший тренер.

Нападающий сборной Финляндии Микко Рантанен прокомментировал информацию о том, что команда потеряла доверие к главному тренеру команды Антти Пеннанену.

Сообщалось, что лидеры сборной Финляндии хотели пригласить Пола Мориса из «Флориды» на пост главного тренера.

«Ничего об этом не слышал, не читал никаких новостей.

Думаю, что Пеннанен хорош. Он дает нам свободу в атаке, но при этом у него есть некоторые требования к нам в обороне. Считаю, что против Швеции мы играли очень структурированно. У тренера хорошая структура.

За него приятно играть, если мы играем так, как он хочет, и хорошо защищаемся. Он действительно хороший тренер», – сказал Микко Рантанен.

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
logoМикко Рантанен
Антти Пеннанен
logoолимпийский хоккейный турнир
logoСборная Финляндии по хоккею
logoОлимпиада-2026
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Походу это флоридских игроков делюга) далласкую братву в курс дела не ввели.
Ответ suomi95
Походу это флоридских игроков делюга) далласкую братву в курс дела не ввели.
забавно, но когда в первой игре они попытались играть так как привыкли там в своих флоридах, их отвозили, как котят (опять параллель с Флоридой, кстати). а когда им напомнили, что они сборная Финляндии, и они сыграли соответствующе... результат налицо.
Ответ Б.И.С.
забавно, но когда в первой игре они попытались играть так как привыкли там в своих флоридах, их отвозили, как котят (опять параллель с Флоридой, кстати). а когда им напомнили, что они сборная Финляндии, и они сыграли соответствующе... результат налицо.
Так и надо, как вчера. За последние 5 матчей (три на T4N и два на ОИ) именно вчера они сыграли в хороший такой, целостный и системный хоккей. Ну, и Саросу респект, не подвел.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ротенберг выложил фото с Легковым: «Олимпийский чемпион 2014 года в марафоне»
48 минут назадФото
Женские сборные Канады и США сыграют в финале Олимпиады-2026
сегодня, 22:38
Олимпиада-2026. Женская сборная Канады обыграла Швейцарию в 1/2 финала, США забили 5 голов Швеции
сегодня, 22:28
В трансляции матча МХЛ появился титр с подписью «###### для вида» и именем форварда «Спартака» Филимонова. «Алмаз» принес извинения
сегодня, 22:19
Игорь Ларионов: «У Зыкова травма нижней части тела, это большая потеря. Будем идти от недели к неделе. У Бландиси небольшое повреждение, к матчу с «Адмиралом» будет готов»
сегодня, 21:53
Фетисов о Лаврове: «У нас самый лучший министр иностранных дел. Наш старший товарищ любит спорт, правда, болеет за «Спартак», но это нормально»
сегодня, 21:39
Федерация хоккея Франции отстранила Кринона от матчей после драки с Уилсоном: «Провокационное поведение Пьерра подрывает ценности нашего спорта»
сегодня, 21:25
Ларионов о слухах, что Тамбиев может сменить его в СКА: «Я пригласил его в команду. В моем возрасте заходить в лес и бояться волков… Рад, что он с нами, очень быстро нашли общий язык»
сегодня, 21:04
МИД РФ и Ассоциация любительского хоккея сыграли в честь Дня дипломата. Лавров передал приветствие, Фетисов и Якушев провели символическое вбрасывание
сегодня, 20:40
Ларионов после 4:0 с «Салаватом»: «Мы не смотрим назад, только вперед. Многие вещи начали улучшаться по одной причине: игроки стали понимать, что тренерский штаб хочет»
сегодня, 20:24
Ко всем новостям
Последние новости
Виноградов о свадьбе во время сезона: «Все случилось спонтанно, собрались узким кругом. Я с супругой больше пяти лет, познакомились на хоккее»
сегодня, 22:45
Джереми Руа: «С каждым вратарем ЦСКА чувствуем уверенность. У нас один из лучших показателей по пропущенным голам в КХЛ, наши голкиперы хорошо проводят весь сезон»
сегодня, 20:53
Скабелка о ЦСКА: «Игра стала более цельной, появились очертания того, в какой хоккей хочет играть Никитин. Видна структура»
сегодня, 19:41
Виноградов о «Торпедо» при Исакове: «Произошли серьезные тактические перестроения. Результат налицо, делаем все правильно. Клуб готов побороться за Кубок Гагарина»
сегодня, 18:53
Вратарь «Ростова» Пузяков о фильме, оставившем неизгладимый след в душе: «Рай под ногами матерей», где особенный парнишка хотел, чтобы мама попала в рай, и повел ее в Мекку»
сегодня, 18:24
Вячеслав Буцаев: «ЦСКА набрал отличный ход и будет одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Никитин долгое время сплачивал команду, сейчас его работа приносит плоды»
сегодня, 17:27
Дементьев об ОИ-2026: «За чехов может сыграть историческая память. Они потомки великого хоккея. Это может подстегнуть их выступить лучше»
сегодня, 17:14
Сукезе об ОИ-2026: «Жаль, что Россия не участвует, много классных хоккеистов не приехали. У россиян есть Кучеров, Овечкин, Сергачев, Малкин»
сегодня, 16:59
Ансель Галимов: «Для меня матчи с московскими командами принципиальные. Ажиотаж трибун и атмосфера»
сегодня, 16:49
Сикьюра о том, кто выйдет в финал Олимпиады-2026: «Канада и США»
сегодня, 16:10
Рекомендуем