Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»
Игорь Кравчук: Финляндия – неудобная команда.
Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук оценил игру сборной Финляндии на Олимпиаде-2026.
Финская сборная ранее одержала первую победу на турнире, обыграв Швецию (4:1)
– Кто начал в свою силу?
– Финны. Неудобная команда, доказали это вчера, уверенно остановив шведов. При этом со словаками, которые сами могут сыграть от обороны, имели много проблем.
Финны – опасный соперник прежде всего в плей-офф, очень прагматичный. Думаю, те же североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними.
– Как оцените уровень Олимпиады?
– Не будем спешить, пока команды только вкатываются. Но турнир уже хорошо смотрится – прекрасная «картинка», во всяком случае на Канаду, – сказал Игорь Кравчук.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Russia-hockey.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем