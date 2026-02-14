Кравчук об Олимпиаде: «Финляндия – опасный соперник в плей-офф, прагматичный. Североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними»

Игорь Кравчук: Финляндия – неудобная команда.

Двукратный олимпийский чемпион Игорь Кравчук оценил игру сборной Финляндии на Олимпиаде-2026.

Финская сборная ранее одержала первую победу на турнире, обыграв Швецию (4:1)

– Кто начал в свою силу?

– Финны. Неудобная команда, доказали это вчера, уверенно остановив шведов. При этом со словаками, которые сами могут сыграть от обороны, имели много проблем.

Финны – опасный соперник прежде всего в плей-офф, очень прагматичный. Думаю, те же североамериканцы не будут в восторге от ранней встречи с ними.

– Как оцените уровень Олимпиады?

– Не будем спешить, пока команды только вкатываются. Но турнир уже хорошо смотрится – прекрасная «картинка», во всяком случае на Канаду, – сказал Игорь Кравчук.