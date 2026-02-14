Дрю Даути: «Селебрини сказал, что чуть не обделался, когда удалился. Я такой: «Дружище, о чем ты беспокоишься? За тобой лучшие игроки для меньшинства в Канаде»

Дрю Даути рассказал о реакции Макклина Селебрини на удаление.

Защитник сборной Канады Дрю Даути рассказал, как Макклин Селебрини отреагировал на свое удаление в матче Олимпиады-2026 против команды Швейцарии (5:1).

19-летний форвард был удален за подножку в третьем периоде при счете 4:1.

Он сказал мне, что чуть не обделался, когда пошел на скамейку для штрафников. Я такой: «Дружище, о чем ты беспокоишься? За тобой лучшие игроки для меньшинства в Канаде», – заявил Дрю Даути.

Вернувшись на лед после удаления, Селебрини сразу же поучаствовал в голевой атаке, когда отличился Нэтан Маккиннон.

Канада еще сильнее, чем мы думали – громит Европу на Олимпиаде