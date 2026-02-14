«Москва – рабочий город, все в спешке, суете, разный контингент. Питер – спокойствие, все на расслабоне». Муиссу о городах
Нападающий системы «Нефтехимика» Жоэ-Кристоф Муиссу сравнил Москву и Санкт-Петербург.
«Для меня Москва – рабочий город. Все в спешке, суете. Разный контингент.
А Питер – спокойствие, все на расслабоне. Красивый город для отдыха. Можно посмотреть белые ночи летом, у меня там много знакомых. Туда всегда приятно приезжать», – сказал Жоэ-Кристоф Муиссу.
Форвард провел 18 матчей за «Нефтехимик» в КХЛ. В текущем сезоне Оlimpbet МХЛ на его счету 56 (28+28) очков в 47 играх за «Реактор».
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17715 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А Астрахань город Рыботяг
А Магадан робатяг
Ну в принципе правильно сказал. Только ему тогда не в Питер, в скорее в Ростов-на-Дону. вот там все на расслабоне:) Причём тоже город большой, красивая историческая застройка, парков много.
Да, Питер особенно на расслабоне в 7,30 утра в Девяткино или на Ветеранов. Просто чил)
а что не чилл? )) можно даже ноги подогнуть, толпа сама куда надо выведет
)))
