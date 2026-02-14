«Москва – рабочий город, все в спешке, суете, разный контингент. Питер – спокойствие, все на расслабоне». Муиссу о городах

Жоэ-Кристоф Муиссу сравнил Москву и Санкт-Петербург.

Нападающий системы «Нефтехимика » Жоэ-Кристоф Муиссу сравнил Москву и Санкт-Петербург.

«Для меня Москва – рабочий город. Все в спешке, суете. Разный контингент.

А Питер – спокойствие, все на расслабоне. Красивый город для отдыха. Можно посмотреть белые ночи летом, у меня там много знакомых. Туда всегда приятно приезжать», – сказал Жоэ-Кристоф Муиссу.

Форвард провел 18 матчей за «Нефтехимик» в КХЛ. В текущем сезоне Оlimpbet МХЛ на его счету 56 (28+28) очков в 47 играх за «Реактор».