Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды
Фредерик Андерсен не сыграет в матче против США.
Вратарь Фредерик Андерсен не выйдет в стартовом составе сборной Дании в матче Олимпиады-2026 против команды США.
Об этом сообщил главный тренер национальной команды Микаэль Гат.
Игра пройдет 14 февраля.
Среди вратарей в заявке датской команды также есть Фредерик Дичоу и Мадс Сегор.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17714 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
да смысл ставить Андерсена на американцев? обыграть их нереально, а до ключевой игры с латышами в воскресенье меньше суток. вот там Андерсен и сыграет. а сегодня пусть амеры расстреливают Сельдрупа и Дикова.
Наверное датские тренеры думают что он уже обстрелянный американцами, играя в НХЛ ) посмотрим сыграет ли это какую-то роль
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем