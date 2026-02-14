Дания не выпустит Андерсена в старте в матче против США. Сегор или Дичоу сыграют в воротах команды

Фредерик Андерсен не сыграет в матче против США.

Вратарь Фредерик Андерсен не выйдет в стартовом составе сборной Дании в матче Олимпиады-2026 против команды США.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Микаэль Гат.

Игра пройдет 14 февраля.

Среди вратарей в заявке датской команды также есть Фредерик Дичоу и Мадс Сегор.