Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде

Джош Моррисси не сыграет в матче с Францией.

Защитник сборной Канады Джош Моррисси не сыграет в матче Олимпиады-2026 против Франции, который пройдет 15 февраля.

Хоккеист, представляющий «Виннипег», ранее пропустил игру против команды Швейцарии (5:1).

Напомним, что Моррисси получил травму в первом матче турнира против сборной Чехии (5:0).

Тем не менее участие Моррисси в следующих матчах Олимпиады не исключается.