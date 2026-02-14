Защитник Канады Моррисси пропустит 2-й матч подряд – против Франции. Он еще может сыграть на Олимпиаде
Джош Моррисси не сыграет в матче с Францией.
Защитник сборной Канады Джош Моррисси не сыграет в матче Олимпиады-2026 против Франции, который пройдет 15 февраля.
Хоккеист, представляющий «Виннипег», ранее пропустил игру против команды Швейцарии (5:1).
Напомним, что Моррисси получил травму в первом матче турнира против сборной Чехии (5:0).
Тем не менее участие Моррисси в следующих матчах Олимпиады не исключается.
