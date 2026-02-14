Селебрини об игре в тройке с Макдэвидом и Маккинноном: «Два игрока из числа лучших в мире, две легенды в расцвете сил. Когда они в ударе, с ними легко играть»
Макклин Селебрини об игре с Макдэвидом и Маккинноном: две легенды в прайме.
Форвард сборной Канады Макклин Селебрини высказался о своей тройке с Коннором Макдэвидом и Нэтаном Маккинноном, образованной по ходу матча против Швейцарии (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.
Макдэвид и Маккиннон завершили игру с 3 (1+2) очками у каждого, Селебрини добавил 2 (1+1) балла.
Форварды «Эдмонтона», «Колорадо» и «Сан-Хосе» входят в топ-4 лидеров бомбардирской гонки в сезоне НХЛ наряду с Никитой Кучеровым из «Тампы».
«Это два игрока из числа лучших в мире. Две легенды, которые сейчас находятся в расцвете сил. Когда они в ударе, с ними легко играть», – сказал Селебрини.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
