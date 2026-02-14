  • Спортс
Сборная Канады первой вышла в 1/4 финала на Олимпиаде-2026. Канадцы выиграли 12 матчей подряд на турнирах с участием игроков НХЛ

Сборная Канады первой вышла в 1/4 финала на Олимпиаде-2026.

Сборная Канады досрочно выиграла группу А на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии. 

Канадцы обыграли команды Чехии (5:0) и Швейцарии (5:1), обеспечив себе первое место в группе вне зависимости от результата заключительной игры против Франции. 

Таким образом, команда под руководством Джона Купера первой обеспечила себе место в 1/4 финала турнира, куда напрямую попадают три победителя групп и лучшая из команд, занявших вторые места. 

Отметим, что у «кленовых» продолжается победная серия на Олимпиадах с участием игроков НХЛ – она достигла 12 матчей. 

Начало было положено в предварительном раунде плей-офф Олимпиады-2010 в Ванкувере, когда канадцы разгромили сборную Германии (8:2). Затем были обыграны Россия (7:3), Словакия (3:2) и США в финале (3:2 ОТ). 

В Сочи-2014 канадцы выиграли все 6 матчей, победив Норвегию (3:1), Австрию (6:0), Финляндию (2:1 ОТ), Латвию (2:1), США (1:0) и Швецию в финале (3:0). 

Напомним, что на олимпийских турнирах в Пхенхчане-2018 и Пекине-2022 игроки НХЛ не выступали. 

Канада еще сильнее, чем мы думали – громит Европу на Олимпиаде

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
17 комментариев
Остановить эту машину сможет только Россия-25
Ответ Bartez1986
Остановить эту машину сможет только Россия-25
😂
Ответ Bartez1986
Остановить эту машину сможет только Россия-25
Да, если все 25 против 6 канадцев. То, пожалуй, смогут.
Новость рождающая образ деда Бориса Михайлова со свороченной скулой
Доминация, на Кубке Мира выиграли все матчи, только на турнире четырёх наций оступились
На этой Олимпиаде серия не прервется...ну если только Американцы сдюжат
Ответ Pavel Rykhlionak
На этой Олимпиаде серия не прервется...ну если только Американцы сдюжат
Должны сдюжить🇺🇸
Что то Йозе затихарился, небось опять на дворовых катаках прыгает через шины...
Где его пламенные речи, что эту Канаду бы он наказал, на классе
Ответ Голуби в траве
Что то Йозе затихарился, небось опять на дворовых катаках прыгает через шины... Где его пламенные речи, что эту Канаду бы он наказал, на классе
А ты без его историй прям кушать не можешь? Самый большой фанат?
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
А ты без его историй прям кушать не можешь? Самый большой фанат?
Да.
Ещё вопросы?
