Сборная Канады первой вышла в 1/4 финала на Олимпиаде-2026. Канадцы выиграли 12 матчей подряд на турнирах с участием игроков НХЛ

Сборная Канады первой вышла в 1/4 финала на Олимпиаде-2026.

Сборная Канады досрочно выиграла группу А на хоккейном турнире Олимпиады-2026 в Италии.

Канадцы обыграли команды Чехии (5:0) и Швейцарии (5:1), обеспечив себе первое место в группе вне зависимости от результата заключительной игры против Франции.

Таким образом, команда под руководством Джона Купера первой обеспечила себе место в 1/4 финала турнира, куда напрямую попадают три победителя групп и лучшая из команд, занявших вторые места.

Отметим, что у «кленовых» продолжается победная серия на Олимпиадах с участием игроков НХЛ – она достигла 12 матчей.

Начало было положено в предварительном раунде плей-офф Олимпиады-2010 в Ванкувере, когда канадцы разгромили сборную Германии (8:2). Затем были обыграны Россия (7:3), Словакия (3:2) и США в финале (3:2 ОТ).

В Сочи-2014 канадцы выиграли все 6 матчей, победив Норвегию (3:1), Австрию (6:0), Финляндию (2:1 ОТ), Латвию (2:1), США (1:0) и Швецию в финале (3:0).

Напомним, что на олимпийских турнирах в Пхенхчане-2018 и Пекине-2022 игроки НХЛ не выступали.

