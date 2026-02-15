  • Спортс
  • Олимпиада-2026. США обыграли Данию, Финляндия забросила 11 шайб Италии, Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии
880

Олимпиада-2026. США обыграли Данию, Финляндия забросила 11 шайб Италии, Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии

Продолжается мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.

В Милане продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.

Сборная Швеции победила Словакию (5:3), Германия уступила Латвии (3:4), Финляндия разгромила Италию (11:0), США были сильнее Дании (6:3).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа В

Положение команд: Словакия – 6 (3), Финляндия – 6 (3), Швеция – 6 (3), Италия – 0 (3). В плей-офф выходят все команды.

Группа C

Положение команд: США – 6 (2), Латвия – 3 (2), Германия – 3 (2), Дания – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17714 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
880 комментариев
Жду блокбластер Сша-Дания "Битва за Гренландию",датчане сегодня должны костьми ложиться на площадке...))
Ответ Сергей Круг
Жду блокбластер Сша-Дания "Битва за Гренландию",датчане сегодня должны костьми ложиться на площадке...))
И выйти с надписью :»Руки прочь от Гренландии»
Ответ beltravel71
И выйти с надписью :»Руки прочь от Гренландии»
Make America go away (c)
Ахаха, ну кто там жаловался на "бессмысленный" групповой этап на Олимпиаде?
Где вы ещё увидите такое - команда, выигрывающая 5:3, снимает вратаря для финального штурма, а команда, проигравшая 3:5, радуется и поздравляет друг друга.
Словаки молодцы, как я и просил вчера, проиграли с разницей не более 2 шайб, а шведам теперь нужно болеть за Италию как за себя. Шикарный сюжет!
Ответ limitforever
Ахаха, ну кто там жаловался на "бессмысленный" групповой этап на Олимпиаде? Где вы ещё увидите такое - команда, выигрывающая 5:3, снимает вратаря для финального штурма, а команда, проигравшая 3:5, радуется и поздравляет друг друга. Словаки молодцы, как я и просил вчера, проиграли с разницей не более 2 шайб, а шведам теперь нужно болеть за Италию как за себя. Шикарный сюжет!
Вот, только в третьем туре я осознал в чем прелесть такого формата🤝
Ответ limitforever
Ахаха, ну кто там жаловался на "бессмысленный" групповой этап на Олимпиаде? Где вы ещё увидите такое - команда, выигрывающая 5:3, снимает вратаря для финального штурма, а команда, проигравшая 3:5, радуется и поздравляет друг друга. Словаки молодцы, как я и просил вчера, проиграли с разницей не более 2 шайб, а шведам теперь нужно болеть за Италию как за себя. Шикарный сюжет!
Мы это видели недавно в Лиссабоне!
Кто первый раз смотрит хоккей вообще не понимают. Шведы выиграли, а словаки радуются🤣
Удачи сборной Словакии! Надеюсь сдюжат. А так конечно велика вероятность, что в этой группе команда занявшая третье место будет иметь в своем активе 6 очков.
Ответ Prokuror Prokurorov
Удачи сборной Словакии! Надеюсь сдюжат. А так конечно велика вероятность, что в этой группе команда занявшая третье место будет иметь в своем активе 6 очков.
Почему словаки праздновали так, будто они выиграли?
Ответ Андрей Чуянов
Почему словаки праздновали так, будто они выиграли?
они создали лучшую разницу забитых-пропущенных. если финны в основное обыграют италию, то словаки первые в группе
Ирония какая: двадцать лет назад словакам сливали специально в последнем туре, сейчас вынуждены при выигрышном счёте бежать вперёд в конце
Ответ Denis_VD
Ирония какая: двадцать лет назад словакам сливали специально в последнем туре, сейчас вынуждены при выигрышном счёте бежать вперёд в конце
ну потому что нынешний формат полный кал.

а тогда было все понятно 2 группы по 6 команд и классическая сетка дальше с 4 выходящими.....
Словаки по групповому точно приз зрительских симпатий!
Хахаха, этот гол вообще всю сетку и судьбу Олимпиады меняет
Ответ Denis_VD
Хахаха, этот гол вообще всю сетку и судьбу Олимпиады меняет
Судьбу матча за бронзу меняет, финал известен Канада США.
Ответ Cincinnatus75
Судьбу матча за бронзу меняет, финал известен Канада США.
Ну да, особенно США. Которые за пределами Америки регулярно обсираются и остаются без медалей. И здесь то же самое будет.Не забудь свой комментарий через неделю прочитать.
Команда которая выигрывает, снимает вратаря. Когда такое было))).
Ответ TBL8688
Команда которая выигрывает, снимает вратаря. Когда такое было))).
В Кахаэль привязать з/п к голам. Всегда так будет
Ответ srs
В Кахаэль привязать з/п к голам. Всегда так будет
Никитинцы уйдут в комментаторскую
Пеннанен переиграл Ялонена, тренерская победа)))
Ответ Б.И.С.
Пеннанен переиграл Ялонена, тренерская победа)))
🤣🤣🤣
Ответ Б.И.С.
Пеннанен переиграл Ялонена, тренерская победа)))
Переиграл и уничтожил 😏
Латыши красавцы конечно.Вот вам и хваленные Драйз,Штюцле,Зайдер)
