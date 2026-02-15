Олимпиада-2026. США обыграли Данию, Финляндия забросила 11 шайб Италии, Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии
Продолжается мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.
В Милане продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир.
Сборная Швеции победила Словакию (5:3), Германия уступила Латвии (3:4), Финляндия разгромила Италию (11:0), США были сильнее Дании (6:3).
Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.
Олимпийский хоккейный турнир
Групповой этап
Группа В
Положение команд: Словакия – 6 (3), Финляндия – 6 (3), Швеция – 6 (3), Италия – 0 (3). В плей-офф выходят все команды.
Группа C
Положение команд: США – 6 (2), Латвия – 3 (2), Германия – 3 (2), Дания – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Где вы ещё увидите такое - команда, выигрывающая 5:3, снимает вратаря для финального штурма, а команда, проигравшая 3:5, радуется и поздравляет друг друга.
Словаки молодцы, как я и просил вчера, проиграли с разницей не более 2 шайб, а шведам теперь нужно болеть за Италию как за себя. Шикарный сюжет!
а тогда было все понятно 2 группы по 6 команд и классическая сетка дальше с 4 выходящими.....