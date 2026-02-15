Олимпиада-2026. США обыграли Данию, Финляндия забросила 11 шайб Италии, Швеция победила Словакию, Германия уступила Латвии

Продолжается мужской хоккейный турнир на Олимпиаде-2026.

В Милане продолжается мужской олимпийский хоккейный турнир .

Сборная Швеции победила Словакию (5:3), Германия уступила Латвии (3:4), Финляндия разгромила Италию (11:0), США были сильнее Дании (6:3).

Впервые с 2014 года игроки НХЛ выступают на турнире. Сборная России не была допущена к участию, ее заменила Франция.

Олимпиада-2026

Олимпийский хоккейный турнир

Групповой этап

Группа В

Положение команд: Словакия – 6 (3), Финляндия – 6 (3), Швеция – 6 (3), Италия – 0 (3). В плей-офф выходят все команды.

Группа C

Положение команд: США – 6 (2), Латвия – 3 (2), Германия – 3 (2), Дания – 0 (2). В плей-офф выходят все команды.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.

Таблицы хоккейного турнира Олимпиады-2026

Статистика хоккейного турнира Олимпиады-2026