Маккиннон про свой гол в матче со Швейцарией: «Селебрини отобрал шайбу и отдал ее Макдэвиду – элитный уровень. Коннор пошел на ворота, на нем трое, обо мне все забыли. Приятно играть с ними»

Нэтан Маккиннон об игре с Селебрини и Макдэвидом: так приятно играть с ними.

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о своей тройке с Нэтаном Маккинноном и Макклином Селебрини , образованной по ходу матча против Швейцарии (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Макдэвид и Маккиннон завершили игру с 3 (1+2) очками у каждого, Селебрини добавил 2 (1+1) балла.

Форварды «Эдмонтона», «Колорадо » и «Сан-Хосе » входят в топ-4 лидеров бомбардирской гонки в сезоне НХЛ наряду с Никитой Кучеровым из «Тампы».

В заключительной шайбе канадцев, заброшенной Маккинноном, приняли участие все трое. Все началось с того, что Селебрини, вышедший со скамьи для оштрафованных, навязал швейцарцам борьбу за шайбу в их зоне.

«После гола Коннор сразу сказал Маку: «Это все твоя заслуга, твой прессинг в зоне соперника». То, как Мак сыграл в этом эпизоде, отобрал шайбу, сделал передачу – это элитный уровень. Это был очень непростой пас. Да, не самый эффектный, но его трудно исполнить.

Коннор пошел к воротам, на нем три игрока, обо мне все забыли. Так приятно играть с ними», – сказал Маккиннон.

