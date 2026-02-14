Уилсон назвал «невезением» эпизод с травмой Фиалы, которого увезли со льда на носилках после их столкновения. Хишир согласился: «Не увидел никакого умысла. Канадцы тоже стучали клюшками»

Том Уилсон назвал «невезением» эпизод с травмой Кевина Фиалы.

Форвард сборной Канады Том Уилсон назвал невезением ситуацию с травмой Кевина Фиалы в концовке матча хоккейного турнира против Швейцарии (5:1).

Нападающий швейцарцев получил травму нижней части тела в результате столкновения с Уилсоном, его увезли со льда на носилках. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.

Позже было объявлено, что Фиала больше не сыграет на Олимпиаде -2026.

«Просто невезение. Мне ужасно жаль, что он не сможет больше сыграть на Олимпиаде. Посылаю наилучшие пожелания ему и его семье. Никто не хочет видеть, чтобы игрок получал травму на таком турнире.

Это неприятная новость для их команды и их страны. Желаю ему скорейшего выздоровления», – сказал Уилсон.

Форвард швейцарцев Нико Хишир согласился с тем, что травма не была следствием намеренных действий Уилсона.

«Эпизод казался безобидным. Я не увидел там никакого умысла. Досадная случайность, такое бывает. Столкнулись, запутались, упали, и нога неудачно подвернулась.

Все видели, что канадцы вышли на лед и стучали клюшками [в знак поддержки]. Никому не хочется видеть такое. Думаю, обе стороны желают ему всего наилучшего», – сказал Хишир.