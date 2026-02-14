  • Спортс
  • Макдэвид о звене с Маккинноном и Селебрини в матче со Швейцарией на ОИ: «Три хороших игрока. Нэйт играет на очень высокой скорости, мы с Маком тоже так можем»
18

Макдэвид о звене с Маккинноном и Селебрини в матче со Швейцарией на ОИ: «Три хороших игрока. Нэйт играет на очень высокой скорости, мы с Маком тоже так можем»

Коннор Макдэвид о звене с Маккинноном и Селебрини: три хороших игрока.

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о своей тройке с Нэтаном Маккинноном и Макклином Селебрини, образованной по ходу матча против Швейцарии (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026. 

Макдэвид и Маккиннон завершили игру с 3 (1+2) очками у каждого, Селебрини добавил 2 (1+1) балла.

Форварды «Эдмонтона», «Колорадо» и «Сан-Хосе» входят в топ-4 лидеров бомбардирской гонки в сезоне НХЛ наряду с Никитой Кучеровым из «Тампы». 

«Три действительно хороших игрока. Очевидно, что Нэйт – один из лучших игроков мира. Его хоккейное мышление находится на высоком уровне, он играет на очень высокой скорости. Мы с Маком [Селебрини] тоже так можем.

Нам удалось организовать парочку шайб, очень приятно быть частью этого», – сказал Макдэвид. 

Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17713 голосов
КанадаСборная Канады по хоккею с шайбой
СШАСборная США по хоккею
ФинляндияСборная Финляндии по хоккею
ГерманияСборная Германии по хоккею
ШвецияСборная Швеции по хоккею
Другая командаОлимпиада-2026
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
18 комментариев
Ответ Дилетант с дивана
Звено Маков
и три из них в топ 4 бомбардиров НХЛ с отрывом... а не давно были все три )) интересно было такое на ОИ вообще, что бы в одном звене играли три лучших бомбардира сезона?
Ответ fedosss08
и три из них в топ 4 бомбардиров НХЛ с отрывом... а не давно были все три )) интересно было такое на ОИ вообще, что бы в одном звене играли три лучших бомбардира сезона?
Большой вопрос. Без гугла не обойтись)
Великолепный хоккей показали. Я был в восторге, несмотря на то, что матч начался во втором часу ночи
Вот как выглядит правильный Макс)
Будто читы скачал
Лучшая тройка в хоккее, что я видел
Ответ Zeleboba123
Лучшая тройка в хоккее, что я видел
одна из точнр
Финал Канада-Юэсэй😬✌️🤔
