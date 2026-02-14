Макдэвид о звене с Маккинноном и Селебрини в матче со Швейцарией на ОИ: «Три хороших игрока. Нэйт играет на очень высокой скорости, мы с Маком тоже так можем»

Коннор Макдэвид о звене с Маккинноном и Селебрини: три хороших игрока.

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о своей тройке с Нэтаном Маккинноном и Макклином Селебрини , образованной по ходу матча против Швейцарии (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.

Макдэвид и Маккиннон завершили игру с 3 (1+2) очками у каждого, Селебрини добавил 2 (1+1) балла.

Форварды «Эдмонтона», «Колорадо » и «Сан-Хосе » входят в топ-4 лидеров бомбардирской гонки в сезоне НХЛ наряду с Никитой Кучеровым из «Тампы».

«Три действительно хороших игрока. Очевидно, что Нэйт – один из лучших игроков мира. Его хоккейное мышление находится на высоком уровне, он играет на очень высокой скорости. Мы с Маком [Селебрини] тоже так можем.

Нам удалось организовать парочку шайб, очень приятно быть частью этого», – сказал Макдэвид.