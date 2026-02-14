Макдэвид о звене с Маккинноном и Селебрини в матче со Швейцарией на ОИ: «Три хороших игрока. Нэйт играет на очень высокой скорости, мы с Маком тоже так можем»
Коннор Макдэвид о звене с Маккинноном и Селебрини: три хороших игрока.
Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о своей тройке с Нэтаном Маккинноном и Макклином Селебрини, образованной по ходу матча против Швейцарии (5:1) на хоккейном турнире Олимпиады-2026.
Макдэвид и Маккиннон завершили игру с 3 (1+2) очками у каждого, Селебрини добавил 2 (1+1) балла.
Форварды «Эдмонтона», «Колорадо» и «Сан-Хосе» входят в топ-4 лидеров бомбардирской гонки в сезоне НХЛ наряду с Никитой Кучеровым из «Тампы».
«Три действительно хороших игрока. Очевидно, что Нэйт – один из лучших игроков мира. Его хоккейное мышление находится на высоком уровне, он играет на очень высокой скорости. Мы с Маком [Селебрини] тоже так можем.
Нам удалось организовать парочку шайб, очень приятно быть частью этого», – сказал Макдэвид.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Звено Маков
и три из них в топ 4 бомбардиров НХЛ с отрывом... а не давно были все три )) интересно было такое на ОИ вообще, что бы в одном звене играли три лучших бомбардира сезона?
Большой вопрос. Без гугла не обойтись)
Великолепный хоккей показали. Я был в восторге, несмотря на то, что матч начался во втором часу ночи
Мак 3 Турбо
Вот как выглядит правильный Макс)
Будто читы скачал
Лучшая тройка в хоккее, что я видел
одна из точнр
Финал Канада-Юэсэй😬✌️🤔
