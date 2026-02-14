Все игроки сборной Канады вышли на лед, когда Фиалу увозили на носилках после столкновения с Уилсоном. Даути пообещал навестить партнера по «Кингс»
Все игроки сборной Канады вышли на лед, когда Кевина Фиалу увозили на носилках в концовке матча хоккейного турнира против Швейцарии (5:1).
Нападающий швейцарцев получил травму нижней части тела в результате столкновения с форвардом канадцев Томом Уилсоном. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.
Позже было объявлено, что Фиала больше не сыграет на Олимпиаде-2026.
Защитник канадцев Дрю Даути – одноклубник Кевина по «Лос-Анджелесу» – пообещал навестить его.
«Надеюсь, он быстро поправится. Нам очень нужен этот парень в моей команде дома. Я сейчас же поеду к нему и узнаю, как у него дела», – сказал Даути.
Фото: официальный сайт НХЛ.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Достойно,Благородно,Уважение!!!
Комментарий скрыт
Да,вид спорта,где с каждым такое может случится..Все достойно ведут себя
Каждому респект
Это уровень НХЛ у Канады. Вышли все на лёд
Фиала не последний парень в ЛАК и один из первых в сборной. Потеря болезненная. Но если в клубе теперь есть Хлебушек, то у сырников достойной замены точно нет. До ПФ они уже явно не доползут. Впрочем, как и кануки. В ЧФ их ждут беспощадные викинги из Попенгагена, бгг...
