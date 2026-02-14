Все игроки сборной Канады вышли на лед, когда Фиалу увозили на носилках после столкновения с Уилсоном. Даути пообещал навестить партнера по «Кингс»

Все игроки сборной Канады вышли на лед, когда Кевина Фиалу увозили на носилках.

Все игроки сборной Канады вышли на лед, когда Кевина Фиалу увозили на носилках в концовке матча хоккейного турнира против Швейцарии (5:1).

Нападающий швейцарцев получил травму нижней части тела в результате столкновения с форвардом канадцев Томом Уилсоном. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.

Позже было объявлено, что Фиала больше не сыграет на Олимпиаде-2026.

Защитник канадцев Дрю Даути – одноклубник Кевина по «Лос-Анджелесу » – пообещал навестить его.

«Надеюсь, он быстро поправится. Нам очень нужен этот парень в моей команде дома. Я сейчас же поеду к нему и узнаю, как у него дела», – сказал Даути.

Фото: официальный сайт НХЛ.