Макдэвид нанес травму защитнику Швейцарии Глаузеру, ударив его плечом за воротами соперника в 1-м периоде
Коннор Макдэвид травмировал защитника Швейцарии Андреа Глаузера.
Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид нанес травму защитнику сборной Швейцарии Андреа Глаузеру в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 (5:1).
В первом периоде капитан «Эдмонтона» ударил оппонента плечом за воротами швейцарцев, когда тот опустил голову. Игрок «Фрибура» не смог продолжить встречу. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.
В итоге Макдэвид завершил встречу с 3 (1+2) набранными очками.
Кросби про хит Макдэвида в 1-й смене матча с Чехией на ОИ: «Это очень важно. Когда Коннор задает такой тон, мы все хотим следовать примеру»
Канада еще сильнее, чем мы думали – громит Европу на Олимпиаде
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17712 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Эдмонтона»
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем