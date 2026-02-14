Макдэвид нанес травму защитнику Швейцарии Глаузеру, ударив его плечом за воротами соперника в 1-м периоде

Коннор Макдэвид травмировал защитника Швейцарии Андреа Глаузера.

Форвард сборной Канады Коннор Макдэвид нанес травму защитнику сборной Швейцарии Андреа Глаузеру в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 (5:1).

В первом периоде капитан «Эдмонтона » ударил оппонента плечом за воротами швейцарцев, когда тот опустил голову. Игрок «Фрибура» не смог продолжить встречу. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.

В итоге Макдэвид завершил встречу с 3 (1+2) набранными очками.

Кросби про хит Макдэвида в 1-й смене матча с Чехией на ОИ: «Это очень важно. Когда Коннор задает такой тон, мы все хотим следовать примеру»

