Селебрини – 3-й игрок в возрасте до 20 лет с голами в 2 играх подряд на Олимпиадах с участием игроков НХЛ. Другие двое – Малкин и Мяяття

Макклин Селебрини забил в 2 матчах подряд на Олимпиаде-2026.

Форвард сборной Канады Макклин Селебрини набрал 2 (1+1) очка в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Швейцарии (5:1).

19-летний нападающий «Сан-Хосе » отличился в обоих матчах на олимпийском турнире. Ранее он забросил победную шайбу в матче со сборной Чехии (5:0).

Селебрини стал 3-м игроком в возрасте до 20 лет, кому удалось забросить в двух матчах подряд на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (ранее – с 1998 по 2014).

До него такое достижение в актив записали Евгений Малкин (2006, Россия) и Олли Мяяття (2014, Финляндия ).

Селебрини – 1-й автор победного гола в возрасте до 20 лет в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ. Просто автор гола – 6-й, в списке есть Ковальчук, Малкин и Ничушкин