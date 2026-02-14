Селебрини – 3-й игрок в возрасте до 20 лет с голами в 2 играх подряд на Олимпиадах с участием игроков НХЛ. Другие двое – Малкин и Мяяття
Макклин Селебрини забил в 2 матчах подряд на Олимпиаде-2026.
Форвард сборной Канады Макклин Селебрини набрал 2 (1+1) очка в матче хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Швейцарии (5:1).
19-летний нападающий «Сан-Хосе» отличился в обоих матчах на олимпийском турнире. Ранее он забросил победную шайбу в матче со сборной Чехии (5:0).
Селебрини стал 3-м игроком в возрасте до 20 лет, кому удалось забросить в двух матчах подряд на Олимпиадах с участием игроков НХЛ (ранее – с 1998 по 2014).
До него такое достижение в актив записали Евгений Малкин (2006, Россия) и Олли Мяяття (2014, Финляндия).
Селебрини – 1-й автор победного гола в возрасте до 20 лет в истории Олимпиад с участием игроков НХЛ. Просто автор гола – 6-й, в списке есть Ковальчук, Малкин и Ничушкин
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Красавчик!
Если учесть, что многие только впервые в 29 лет попали на ОИ, то да. Повезло , в отличии от Макдэвида, Маккиннона и много еще кого.
