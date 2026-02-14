  • Спортс
  Три игрока Швейцарии (Фиала, Мальгин и Глаузер) получили травмы в матче с Канадой. Форвард «Кингс» больше не сыграет на ОИ – его увезли на носилках после столкновения с Уилсоном
Три игрока Швейцарии (Фиала, Мальгин и Глаузер) получили травмы в матче с Канадой. Форвард «Кингс» больше не сыграет на ОИ – его увезли на носилках после столкновения с Уилсоном

Три игрока сборной Швейцарии получили травмы в матче с Канадой.

Три игрока сборной Швейцарии не сумели завершить матч хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Канады (1:5) из-за травм. 

В первом периоде травмы получили защитник Андреа Глаузер (в результате силового приема форварда канадцев Коннора Макдэвида, в итоге отыграл 5 минут 31 секунду) и форвард Денис Мальгин (2:28). 

В концовке третьего периода форварда Кевина Фиалу увезли со льда на носилках.

Нападающий «Лос-Анджелеса» получил травму нижней части тела в результате столкновения с форвардом канадцев Томом Уилсоном. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было. 

Позже команда объявила, что Фиала больше не сыграет на олимпийском турнире. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Swiss Hockey News
Да уж.. грамотные силовые что тут скажешь.
Момент, когда канадцы всей командой вышли на лед, чтобы проводить носилки с Фиалой, пробирает до глубины души! Судя по картинке, даже швейцарцы такого не ожидали.
Ответ КиКо
Момент, когда канадцы всей командой вышли на лед, чтобы проводить носилки с Фиалой, пробирает до глубины души! Судя по картинке, даже швейцарцы такого не ожидали.
Ну, когда играешь с детьми всегда можно проявить благородство
Здоровья конечно парням.
Но это про "хирургические" хиты от Кленовых(мастеров таких в лиге немеряно)), и не в медицинском плане, или там "полосатом" факторе, но прежде в игровом.)
Походу игроков НХЛ на олимпиадах больше точно не будет))
Альберт Мальгин - играл в Химике , отец Дениса
Ответ Сибирский литовец
Альберт Мальгин - играл в Химике , отец Дениса
Сколько в том серебряном Химике-1989 звёзд советского хоккея выступало просто удивительно - умели выращивать, не то, что сейчас...
Ответ Oiler39
Сколько в том серебряном Химике-1989 звёзд советского хоккея выступало просто удивительно - умели выращивать, не то, что сейчас...
Забыл уже кто играл в 1 звене с Квартальновым , но Мальгин вроде был во 2 или 3 звене , а также брат Квартального , Востриков , Трухно , Селянин , остальных уже забыл )
