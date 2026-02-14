Три игрока Швейцарии (Фиала, Мальгин и Глаузер) получили травмы в матче с Канадой. Форвард «Кингс» больше не сыграет на ОИ – его увезли на носилках после столкновения с Уилсоном
Три игрока сборной Швейцарии получили травмы в матче с Канадой.
Три игрока сборной Швейцарии не сумели завершить матч хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Канады (1:5) из-за травм.
В первом периоде травмы получили защитник Андреа Глаузер (в результате силового приема форварда канадцев Коннора Макдэвида, в итоге отыграл 5 минут 31 секунду) и форвард Денис Мальгин (2:28).
В концовке третьего периода форварда Кевина Фиалу увезли со льда на носилках.
Нападающий «Лос-Анджелеса» получил травму нижней части тела в результате столкновения с форвардом канадцев Томом Уилсоном. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.
Позже команда объявила, что Фиала больше не сыграет на олимпийском турнире.
Кто выиграет хоккейный турнир на ОИ?17712 голосов
Канада
США
Финляндия
Германия
Швеция
Другая команда
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Swiss Hockey News
Но это про "хирургические" хиты от Кленовых(мастеров таких в лиге немеряно)), и не в медицинском плане, или там "полосатом" факторе, но прежде в игровом.)