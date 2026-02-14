Три игрока Швейцарии (Фиала, Мальгин и Глаузер) получили травмы в матче с Канадой. Форвард «Кингс» больше не сыграет на ОИ – его увезли на носилках после столкновения с Уилсоном

Три игрока сборной Швейцарии получили травмы в матче с Канадой.

Три игрока сборной Швейцарии не сумели завершить матч хоккейного турнира Олимпиады-2026 против Канады (1:5) из-за травм.

В первом периоде травмы получили защитник Андреа Глаузер (в результате силового приема форварда канадцев Коннора Макдэвида , в итоге отыграл 5 минут 31 секунду) и форвард Денис Мальгин (2:28).

В концовке третьего периода форварда Кевина Фиалу увезли со льда на носилках.

Нападающий «Лос-Анджелеса» получил травму нижней части тела в результате столкновения с форвардом канадцев Томом Уилсоном. Нарушение правил в эпизоде зафиксировано не было.

Позже команда объявила , что Фиала больше не сыграет на олимпийском турнире.